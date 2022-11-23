https://sputniknews.com.tr/20221123/abd-yuksek-mahkemesinden-vergi-kayitlari-konusunda-trump-aleyhine-karar-1063734417.html
ABD Yüksek Mahkemesi'nden vergi kayıtları konusunda Trump aleyhine karar
ABD Yüksek Mahkemesi'nden vergi kayıtları konusunda Trump aleyhine karar
ABD Yüksek Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump'ın yaptığı, vergi kayıtlarının Kongre özel komitesine teslim edilme sürecini engelleme talebini reddetti. 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T00:14+0300
2022-11-23T00:14+0300
2022-11-23T00:14+0300
dünya
abd
donald trump
dava
vergi
karar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/09/1059690098_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a41ec707f66f78b8c2544d8ff2ad5564.jpg
ABD'de Yüksek Mahkeme'nin Trump hakkındaki davada açıkladığı kararda, herhangi bir izahat, karara yönelik muhalefet şerhi veya oylama detayı belirtilmedi.Mahkemenin aldığı karar, ABD Hazine Bakanlığı'nın, Trump ve bazı şirketlerine ait altı yıllık vergi kayıtlarını ABD'de özellikle vergi usullerini belirleyen Temsilciler Meclisi Özel Komitesi’ne hızlı şekilde devredebileceği anlamına geliyor.Trump, 31 Ekim’de, Yüksek Mahkemeye yaptığı acil başvuruda, Temyiz Mahkemesi'nin aldığı, Temsilciler Meclisi Özel Komitesi'nin vergi kayıtlarına ulaşma kararını durdurmasını istemişti.10 Kasım'a kadar süre Başvurunun ertesi günü, ABD Yüksek Mahkemesi Başyargıcı John Roberts, acil başvurular için mevcut özel yetkisi ile talebi değerlendirerek Trump'ın lehine karar almış, Temsilciler Meclisi Özel Komitesi'ne talep gerekçelerini açıklamak için 10 Kasım’a kadar süre vermişti.Hukukçular, Trump'ın Yüksek Mahkeme yoluyla yıl sonuna kadar vergi kayıtlarının açıklanmasını engellemeyi başarması halinde, 8 Kasım'da yapılan ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etmesiyle davanın düşmesini hedeflediği değerlendirmesinde bulunmuştu.Ara seçimler öncesi Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'ndeki ilgili özel komite, 2019'da ABD Vergi Dairesi'nin denetimi çerçevesinde Trump'ın vergi işlemlerinin yasalara uygunluğuna ilişkin soruşturmanın bir parçası olarak Trump'ın vergi beyannamelerini talep etmişti.Trump döneminde, Adalet Bakanlığı'nın desteğini arkasına alan Hazine Bakanlığı, kayıtların açıklanmasını reddetmişti.Joe Biden'in göreve gelmesinden sonra ilgili Komite kayıtların teslimi talebini tekrar gündeme getirmiş, en son davanın getirildiği ABD Temyiz Mahkemesi de bu yaz Komitenin lehine karar vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20221120/suudi-sirket-trump-ile-anlasti-1063661937.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/09/1059690098_111:0:759:486_1920x0_80_0_0_a2d80060440c809180489bdb894c22db.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, donald trump, dava, vergi, karar
abd, donald trump, dava, vergi, karar
ABD Yüksek Mahkemesi'nden vergi kayıtları konusunda Trump aleyhine karar
Abone ol
ABD Yüksek Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump'ın yaptığı, vergi kayıtlarının Kongre özel komitesine teslim edilme sürecini engelleme talebini reddetti.
ABD'de Yüksek Mahkeme'nin Trump hakkındaki davada açıkladığı kararda, herhangi bir izahat, karara yönelik muhalefet şerhi veya oylama detayı belirtilmedi.
Mahkemenin aldığı karar, ABD Hazine Bakanlığı'nın, Trump ve bazı şirketlerine ait altı yıllık vergi kayıtlarını ABD'de özellikle vergi usullerini belirleyen Temsilciler Meclisi Özel Komitesi’ne hızlı şekilde devredebileceği anlamına geliyor.
Trump, 31 Ekim’de, Yüksek Mahkemeye yaptığı acil başvuruda, Temyiz Mahkemesi'nin aldığı, Temsilciler Meclisi Özel Komitesi'nin vergi kayıtlarına ulaşma kararını durdurmasını istemişti.
10 Kasım'a kadar süre
Başvurunun ertesi günü, ABD Yüksek Mahkemesi Başyargıcı John Roberts, acil başvurular için mevcut özel yetkisi ile talebi değerlendirerek Trump'ın lehine karar almış, Temsilciler Meclisi Özel Komitesi'ne talep gerekçelerini açıklamak için 10 Kasım’a kadar süre vermişti.
Hukukçular, Trump'ın Yüksek Mahkeme yoluyla yıl sonuna kadar vergi kayıtlarının açıklanmasını engellemeyi başarması halinde, 8 Kasım'da yapılan ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etmesiyle davanın düşmesini hedeflediği değerlendirmesinde bulunmuştu.
Ara seçimler öncesi Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'ndeki ilgili özel komite, 2019'da ABD Vergi Dairesi'nin denetimi çerçevesinde Trump'ın vergi işlemlerinin yasalara uygunluğuna ilişkin soruşturmanın bir parçası olarak Trump'ın vergi beyannamelerini talep etmişti.
Trump döneminde, Adalet Bakanlığı'nın desteğini arkasına alan Hazine Bakanlığı, kayıtların açıklanmasını reddetmişti.
Joe Biden'in göreve gelmesinden sonra ilgili Komite kayıtların teslimi talebini tekrar gündeme getirmiş, en son davanın getirildiği ABD Temyiz Mahkemesi de bu yaz Komitenin lehine karar vermişti.