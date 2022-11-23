https://sputniknews.com.tr/20221123/abd-yuksek-mahkemesinden-vergi-kayitlari-konusunda-trump-aleyhine-karar-1063734417.html

ABD Yüksek Mahkemesi'nden vergi kayıtları konusunda Trump aleyhine karar

ABD Yüksek Mahkemesi'nden vergi kayıtları konusunda Trump aleyhine karar

ABD Yüksek Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump'ın yaptığı, vergi kayıtlarının Kongre özel komitesine teslim edilme sürecini engelleme talebini reddetti. 23.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-23T00:14+0300

2022-11-23T00:14+0300

2022-11-23T00:14+0300

dünya

abd

donald trump

dava

vergi

karar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/09/1059690098_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a41ec707f66f78b8c2544d8ff2ad5564.jpg

ABD'de Yüksek Mahkeme'nin Trump hakkındaki davada açıkladığı kararda, herhangi bir izahat, karara yönelik muhalefet şerhi veya oylama detayı belirtilmedi.Mahkemenin aldığı karar, ABD Hazine Bakanlığı'nın, Trump ve bazı şirketlerine ait altı yıllık vergi kayıtlarını ABD'de özellikle vergi usullerini belirleyen Temsilciler Meclisi Özel Komitesi’ne hızlı şekilde devredebileceği anlamına geliyor.Trump, 31 Ekim’de, Yüksek Mahkemeye yaptığı acil başvuruda, Temyiz Mahkemesi'nin aldığı, Temsilciler Meclisi Özel Komitesi'nin vergi kayıtlarına ulaşma kararını durdurmasını istemişti.10 Kasım'a kadar süre Başvurunun ertesi günü, ABD Yüksek Mahkemesi Başyargıcı John Roberts, acil başvurular için mevcut özel yetkisi ile talebi değerlendirerek Trump'ın lehine karar almış, Temsilciler Meclisi Özel Komitesi'ne talep gerekçelerini açıklamak için 10 Kasım’a kadar süre vermişti.Hukukçular, Trump'ın Yüksek Mahkeme yoluyla yıl sonuna kadar vergi kayıtlarının açıklanmasını engellemeyi başarması halinde, 8 Kasım'da yapılan ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etmesiyle davanın düşmesini hedeflediği değerlendirmesinde bulunmuştu.Ara seçimler öncesi Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'ndeki ilgili özel komite, 2019'da ABD Vergi Dairesi'nin denetimi çerçevesinde Trump'ın vergi işlemlerinin yasalara uygunluğuna ilişkin soruşturmanın bir parçası olarak Trump'ın vergi beyannamelerini talep etmişti.Trump döneminde, Adalet Bakanlığı'nın desteğini arkasına alan Hazine Bakanlığı, kayıtların açıklanmasını reddetmişti.Joe Biden'in göreve gelmesinden sonra ilgili Komite kayıtların teslimi talebini tekrar gündeme getirmiş, en son davanın getirildiği ABD Temyiz Mahkemesi de bu yaz Komitenin lehine karar vermişti.

https://sputniknews.com.tr/20221120/suudi-sirket-trump-ile-anlasti-1063661937.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, dava, vergi, karar