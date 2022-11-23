https://sputniknews.com.tr/20221123/2022-fifa-dunya-kupasinda-heyecan-suruyor-tum-maclar-veri-macta-masaya-yatiriliyor-1063761356.html
2022 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan sürüyor: Tüm maçlar Veri Maç’ta masaya yatırılıyor
2022 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan sürüyor: Tüm maçlar Veri Maç’ta masaya yatırılıyor
Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nın heyecan veren maçları, Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında masaya... 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T17:57+0300
2022-11-23T17:57+0300
2022-11-23T17:57+0300
veri maç
dünya kupası
2022 dünya kupası
comparissonator
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Programın bu bölümünde, Arjantin-Suudi Arabistan, Danimarka-Tunus, Meksika-Polonya ve Fransa-Avusturalya müsabakaları, futbol performans karşılaştırma şirketi Comparisonator verilerine dayanarak ele alındı.Cristiano Ronaldo’nun Manchester United ile sözleşmesinin fesh edilmesi, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu’nun dikkat çeken açıklamaları da programda dinleyicilerle paylaşıldı.
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Ata Arslan
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0b/1063326671_90:0:543:453_100x100_80_0_0_164a8e42359f591bfc580723019d7cc6.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ata Arslan
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0b/1063326671_90:0:543:453_100x100_80_0_0_164a8e42359f591bfc580723019d7cc6.jpg
dünya kupası, 2022 dünya kupası, comparissonator
dünya kupası, 2022 dünya kupası, comparissonator
2022 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan sürüyor: Tüm maçlar Veri Maç’ta masaya yatırılıyor
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Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nın heyecan veren maçları, Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında masaya yatırılıyor.
Programın bu bölümünde, Arjantin-Suudi Arabistan, Danimarka-Tunus, Meksika-Polonya ve Fransa-Avusturalya müsabakaları, futbol performans karşılaştırma şirketi Comparisonator verilerine dayanarak ele alındı.
Cristiano Ronaldo’nun Manchester United ile sözleşmesinin fesh edilmesi, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu’nun dikkat çeken açıklamaları da programda dinleyicilerle paylaşıldı.