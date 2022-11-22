Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20221122/zeynep-bastik-2022-dunya-kupasinda-sahne-alacak-1063719139.html
Zeynep Bastık, 2022 Dünya Kupası'nda sahne alacak
Zeynep Bastık, 2022 Dünya Kupası'nda sahne alacak
Zeynep Bastık, 24 Kasım günü Katar 2022 Dünya Kupası Al Khor Al-Bayt Stadyumu'nda sahne alacak. 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T15:31+0300
2022-11-22T15:48+0300
katar
yaşam
zeynep bastık
konser
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/07/1063153406_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_f6d20ebe1eddcd5a8a3f97ed8aa5bf7f.jpg
Futbolseverlerin beklediği 22. FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım’da kapılarını açtı.24 Kasım günü Katar 2022 Dünya Kupası’nda dünya yıldızlarıyla sahne alacak isimler arasında Türkiye’den tek isim Zeynep Bastık oldu.HaberTürk'ün haberine göre Zeynep Bastık, 24 Kasım günü Katar 2022 Dünya Kupası Al Khor Al-Bayt Stadyumu'nda; Nicki Minaj, Maluma, Myriam Fares, BTS, Black Eyed Peas, J Balvin, Shakira, Nora Fatehi ve Patrick Nnaemeka Okorie gibi yıldız isimler ile performans sergileyecek.
https://sputniknews.com.tr/20221122/japon-taraftarlarin-tribunde-cop-topladigini-goren-katarlilar-saskinlik-yasadi-1063707162.html
katar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/07/1063153406_138:0:2361:1667_1920x0_80_0_0_16dd6bf82fffdd21d06eec8a5257a23f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
katar, zeynep bastık, konser
katar, zeynep bastık, konser

Zeynep Bastık, 2022 Dünya Kupası'nda sahne alacak

15:31 22.11.2022 (güncellendi: 15:48 22.11.2022)
© İHAZeynep Bastık
Zeynep Bastık - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2022
© İHA
Abone olTelegram
Zeynep Bastık, 24 Kasım günü Katar 2022 Dünya Kupası Al Khor Al-Bayt Stadyumu'nda sahne alacak.
Futbolseverlerin beklediği 22. FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım’da kapılarını açtı.
24 Kasım günü Katar 2022 Dünya Kupası’nda dünya yıldızlarıyla sahne alacak isimler arasında Türkiye’den tek isim Zeynep Bastık oldu.
HaberTürk'ün haberine göre Zeynep Bastık, 24 Kasım günü Katar 2022 Dünya Kupası Al Khor Al-Bayt Stadyumu'nda; Nicki Minaj, Maluma, Myriam Fares, BTS, Black Eyed Peas, J Balvin, Shakira, Nora Fatehi ve Patrick Nnaemeka Okorie gibi yıldız isimler ile performans sergileyecek.
2022 FIFA Dünya Kupası, Katar - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2022
SPOR
Japon taraftarların tribünde çöp topladığını gören Katarlılar şaşkınlık yaşadı
10:40
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала