https://sputniknews.com.tr/20221122/zeynep-bastik-2022-dunya-kupasinda-sahne-alacak-1063719139.html
Zeynep Bastık, 2022 Dünya Kupası'nda sahne alacak
Zeynep Bastık, 2022 Dünya Kupası'nda sahne alacak
Zeynep Bastık, 24 Kasım günü Katar 2022 Dünya Kupası Al Khor Al-Bayt Stadyumu'nda sahne alacak. 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T15:31+0300
2022-11-22T15:31+0300
2022-11-22T15:48+0300
katar
yaşam
zeynep bastık
konser
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Futbolseverlerin beklediği 22. FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım’da kapılarını açtı.24 Kasım günü Katar 2022 Dünya Kupası’nda dünya yıldızlarıyla sahne alacak isimler arasında Türkiye’den tek isim Zeynep Bastık oldu.HaberTürk'ün haberine göre Zeynep Bastık, 24 Kasım günü Katar 2022 Dünya Kupası Al Khor Al-Bayt Stadyumu'nda; Nicki Minaj, Maluma, Myriam Fares, BTS, Black Eyed Peas, J Balvin, Shakira, Nora Fatehi ve Patrick Nnaemeka Okorie gibi yıldız isimler ile performans sergileyecek.
https://sputniknews.com.tr/20221122/japon-taraftarlarin-tribunde-cop-topladigini-goren-katarlilar-saskinlik-yasadi-1063707162.html
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katar, zeynep bastık, konser
katar, zeynep bastık, konser
Zeynep Bastık, 2022 Dünya Kupası'nda sahne alacak
15:31 22.11.2022 (güncellendi: 15:48 22.11.2022) Abone ol
Zeynep Bastık, 24 Kasım günü Katar 2022 Dünya Kupası Al Khor Al-Bayt Stadyumu'nda sahne alacak.
Futbolseverlerin beklediği 22. FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım’da kapılarını açtı.
24 Kasım günü Katar 2022 Dünya Kupası’nda dünya yıldızlarıyla sahne alacak isimler arasında Türkiye’den tek isim Zeynep Bastık oldu.
HaberTürk'ün haberine göre Zeynep Bastık, 24 Kasım günü Katar 2022 Dünya Kupası Al Khor Al-Bayt Stadyumu'nda; Nicki Minaj, Maluma, Myriam Fares, BTS, Black Eyed Peas, J Balvin, Shakira, Nora Fatehi ve Patrick Nnaemeka Okorie gibi yıldız isimler ile performans sergileyecek.