https://sputniknews.com.tr/20221122/zeynep-bastik-2022-dunya-kupasinda-sahne-alacak-1063719139.html

Zeynep Bastık, 2022 Dünya Kupası'nda sahne alacak

Zeynep Bastık, 2022 Dünya Kupası'nda sahne alacak

Zeynep Bastık, 24 Kasım günü Katar 2022 Dünya Kupası Al Khor Al-Bayt Stadyumu'nda sahne alacak. 22.11.2022, Sputnik Türkiye

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katar

yaşam

zeynep bastık

konser

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Futbolseverlerin beklediği 22. FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım’da kapılarını açtı.24 Kasım günü Katar 2022 Dünya Kupası’nda dünya yıldızlarıyla sahne alacak isimler arasında Türkiye’den tek isim Zeynep Bastık oldu.HaberTürk'ün haberine göre Zeynep Bastık, 24 Kasım günü Katar 2022 Dünya Kupası Al Khor Al-Bayt Stadyumu'nda; Nicki Minaj, Maluma, Myriam Fares, BTS, Black Eyed Peas, J Balvin, Shakira, Nora Fatehi ve Patrick Nnaemeka Okorie gibi yıldız isimler ile performans sergileyecek.

https://sputniknews.com.tr/20221122/japon-taraftarlarin-tribunde-cop-topladigini-goren-katarlilar-saskinlik-yasadi-1063707162.html

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