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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ, 1 PKK şüphelisi yakalandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ, 1 PKK şüphelisi yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelileri tutuklandı. 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T09:50+0300
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Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerince dün İpsala ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ şüphelileri Ş.T. ve İ.Ş'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.Edirne Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Öte yandan yine Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi gözaltına alındı.Jandarma ekipleri, 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasal olmayan yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan PKK şüphelisi İ.A'yı yakaladı.Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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türkiye, edirne, fetö, fetö/pdy, pkk
türkiye, edirne, fetö, fetö/pdy, pkk

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ, 1 PKK şüphelisi yakalandı

09:50 22.11.2022
© AAGözaltı- Operasyon- Polis
Gözaltı- Operasyon- Polis - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2022
© AA
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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelileri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerince dün İpsala ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ şüphelileri Ş.T. ve İ.Ş'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan yine Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasal olmayan yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan PKK şüphelisi İ.A'yı yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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