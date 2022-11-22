https://sputniknews.com.tr/20221122/tigem-tohumluk-patates-uretimi-icin-arazi-kiraya-verecek-1063703561.html

TİGEM tohumluk patates üretimi için arazi kiraya verecek

TİGEM tohumluk patates üretimi için arazi kiraya verecek

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), toplam 7 bin 13 dekar araziyi patates tohumu üretimi amacıyla sezonluk kiraya verecek. 22.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-22T08:51+0300

2022-11-22T08:51+0300

2022-11-22T08:51+0300

türkiye

tigem

türkiye

arazi

patates

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1055859932_0:0:751:422_1920x0_80_0_0_fc03f88f82ae571e701bce3ef83cb7b4.jpg

TİGEM'in konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Altınova, Gözlü ve Konuklar tarım işletmesi müdürlüklerine ait toplam 7 bin 13 dekar arazi, patates tohumu üretimi yapılmak üzere sezonluk olarak 16 parti halinde kiraya verilecek.Kiralamaya ilişkin ihale, 7 Aralık Çarşamba saat 14.30'da TİGEM'de yapılacak. İhaleye ait geçici teminat, muhammen bedel, parsel numaraları ve benzeri bilgiler idari şartnamede görülebilecek.İhaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak TİGEM Genel Evrak Servisine en geç ihale gün ve saatine kadar teslim edilecek.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tigem, türkiye, arazi, patates