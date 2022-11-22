Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221122/tigem-tohumluk-patates-uretimi-icin-arazi-kiraya-verecek-1063703561.html
TİGEM tohumluk patates üretimi için arazi kiraya verecek
TİGEM tohumluk patates üretimi için arazi kiraya verecek
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), toplam 7 bin 13 dekar araziyi patates tohumu üretimi amacıyla sezonluk kiraya verecek. 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T08:51+0300
2022-11-22T08:51+0300
türkiye
tigem
türkiye
arazi
patates
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1055859932_0:0:751:422_1920x0_80_0_0_fc03f88f82ae571e701bce3ef83cb7b4.jpg
TİGEM'in konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Altınova, Gözlü ve Konuklar tarım işletmesi müdürlüklerine ait toplam 7 bin 13 dekar arazi, patates tohumu üretimi yapılmak üzere sezonluk olarak 16 parti halinde kiraya verilecek.Kiralamaya ilişkin ihale, 7 Aralık Çarşamba saat 14.30'da TİGEM'de yapılacak. İhaleye ait geçici teminat, muhammen bedel, parsel numaraları ve benzeri bilgiler idari şartnamede görülebilecek.İhaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak TİGEM Genel Evrak Servisine en geç ihale gün ve saatine kadar teslim edilecek.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1055859932_93:0:656:422_1920x0_80_0_0_46594f81c45afb1ea95d893c39f04c54.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tigem, türkiye, arazi, patates
tigem, türkiye, arazi, patates

TİGEM tohumluk patates üretimi için arazi kiraya verecek

08:51 22.11.2022
© AAPatates
Patates - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2022
© AA
Abone olTelegram
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), toplam 7 bin 13 dekar araziyi patates tohumu üretimi amacıyla sezonluk kiraya verecek.
TİGEM'in konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Altınova, Gözlü ve Konuklar tarım işletmesi müdürlüklerine ait toplam 7 bin 13 dekar arazi, patates tohumu üretimi yapılmak üzere sezonluk olarak 16 parti halinde kiraya verilecek.
Kiralamaya ilişkin ihale, 7 Aralık Çarşamba saat 14.30'da TİGEM'de yapılacak. İhaleye ait geçici teminat, muhammen bedel, parsel numaraları ve benzeri bilgiler idari şartnamede görülebilecek.
İhaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak TİGEM Genel Evrak Servisine en geç ihale gün ve saatine kadar teslim edilecek.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала