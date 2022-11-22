https://sputniknews.com.tr/20221122/tigem-tohumluk-patates-uretimi-icin-arazi-kiraya-verecek-1063703561.html
TİGEM tohumluk patates üretimi için arazi kiraya verecek
TİGEM tohumluk patates üretimi için arazi kiraya verecek
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), toplam 7 bin 13 dekar araziyi patates tohumu üretimi amacıyla sezonluk kiraya verecek. 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T08:51+0300
2022-11-22T08:51+0300
2022-11-22T08:51+0300
türkiye
tigem
türkiye
arazi
patates
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TİGEM'in konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Altınova, Gözlü ve Konuklar tarım işletmesi müdürlüklerine ait toplam 7 bin 13 dekar arazi, patates tohumu üretimi yapılmak üzere sezonluk olarak 16 parti halinde kiraya verilecek.Kiralamaya ilişkin ihale, 7 Aralık Çarşamba saat 14.30'da TİGEM'de yapılacak. İhaleye ait geçici teminat, muhammen bedel, parsel numaraları ve benzeri bilgiler idari şartnamede görülebilecek.İhaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak TİGEM Genel Evrak Servisine en geç ihale gün ve saatine kadar teslim edilecek.
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tigem, türkiye, arazi, patates
tigem, türkiye, arazi, patates
TİGEM tohumluk patates üretimi için arazi kiraya verecek
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), toplam 7 bin 13 dekar araziyi patates tohumu üretimi amacıyla sezonluk kiraya verecek.
TİGEM'in konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Altınova, Gözlü ve Konuklar tarım işletmesi müdürlüklerine ait toplam 7 bin 13 dekar arazi, patates tohumu üretimi yapılmak üzere sezonluk olarak 16 parti halinde kiraya verilecek.
Kiralamaya ilişkin ihale, 7 Aralık Çarşamba saat 14.30'da TİGEM'de yapılacak. İhaleye ait geçici teminat, muhammen bedel, parsel numaraları ve benzeri bilgiler idari şartnamede görülebilecek.
İhaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak TİGEM Genel Evrak Servisine en geç ihale gün ve saatine kadar teslim edilecek.