https://sputniknews.com.tr/20221122/suudi-arabistandan-merkez-bankasina-5-milyar-dolar-1063719283.html

Suudi Arabistan'dan Merkez Bankası'na 5 milyar dolar

Suudi Arabistan'dan Merkez Bankası'na 5 milyar dolar

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı Sözcüsü, TCMB'ye 5 milyar dolar mevduat yatırmak için müzakerelerin son aşamada olduğunu açıkladı. 22.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-22T15:37+0300

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ekonomi

merkez bankası

suudi arabistan

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Suudi Arabistan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) 5 milyar dolarlık mevduat girişi yapacak.Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı Sözcüsü, Reuters'ın sorusuna e-postayla verdiği yanıtta, "TCMB'ye 5 milyar dolar tutarında mevduat yatırmak için müzakerelerin son aşamasındayız" dedi.

suudi arabistan

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