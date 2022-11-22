https://sputniknews.com.tr/20221122/suudi-arabistandan-merkez-bankasina-5-milyar-dolar-1063719283.html
Suudi Arabistan'dan Merkez Bankası'na 5 milyar dolar
Suudi Arabistan'dan Merkez Bankası'na 5 milyar dolar
Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı Sözcüsü, TCMB'ye 5 milyar dolar mevduat yatırmak için müzakerelerin son aşamada olduğunu açıkladı. 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T15:37+0300
2022-11-22T15:37+0300
2022-11-22T15:37+0300
ekonomi
merkez bankası
suudi arabistan
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Suudi Arabistan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) 5 milyar dolarlık mevduat girişi yapacak.Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı Sözcüsü, Reuters'ın sorusuna e-postayla verdiği yanıtta, "TCMB'ye 5 milyar dolar tutarında mevduat yatırmak için müzakerelerin son aşamasındayız" dedi.
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merkez bankası, suudi arabistan
merkez bankası, suudi arabistan
Suudi Arabistan'dan Merkez Bankası'na 5 milyar dolar
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Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı Sözcüsü, TCMB'ye 5 milyar dolar mevduat yatırmak için müzakerelerin son aşamada olduğunu açıkladı.
Suudi Arabistan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) 5 milyar dolarlık mevduat girişi yapacak.
Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı Sözcüsü, Reuters'ın sorusuna e-postayla verdiği yanıtta, "TCMB'ye 5 milyar dolar tutarında mevduat yatırmak için müzakerelerin son aşamasındayız" dedi.