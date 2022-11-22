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https://sputniknews.com.tr/20221122/sinema-sektorune-92-milyon-liralik-destek-1063709064.html
Sinema sektörüne 92 milyon liralık destek
Sinema sektörüne 92 milyon liralık destek
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, 2022'de sinema sektörüne sağladığı destek miktarı 92 milyon 198 bin liraya ulaştı. 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T11:53+0300
2022-11-22T12:06+0300
ekonomi
sinema
destek
film
kültür ve turizm bakanlığı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yılın son destekleme kurulu toplantısında 32 proje için sinema sektörüne 17 milyon 340 bin lira destek kararı alındı.Böylece, 2022 içerisinde Bakanlık tarafından 293 proje için sinema sektörüne sağlanan toplam destek miktarı 92 milyon 198 bin lira oldu.Yılın son destekleme kurulunda, 'Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım, İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım, Çekim Sonrası, Ortak Yapım ve Yerli Film Gösterim' türündeki projeler, sinema sektör temsilcilerinden oluşan 8 kişilik destekleme kurulunca değerlendirildi.Değerlendirmeler sonucunda, 4 Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım projesine 6 milyon 300 bin lira, 6 İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım projesine 6 milyon 900 bin lira, 1 Çekim Sonrası projesine 400 bin lira, 3 Ortak Yapım projesine 1 milyon 750 bin lira, 18 Yerli Film Gösterim projesine 1 milyon 990 bin lira olmak üzere 17 milyon 340 bin lira destek sağlandı.Yeni yönetmenlere ve ortak yapımlara destekBakanlığın verdiği desteklerle 6 yönetmenin ilk uzun metrajlı sinema filmini yapabilmesine olanak sağlandı. Farklı ülkelerden sinemacıları bir araya getirmesi, bilgi ve teknoloji aktarımı, yerel fon kaynaklarına erişim ve potansiyel pazarlar oluşturulması gibi nedenlerle sinema sektöründe önemli hale gelen 'Ortak Yapım Desteği' türünde de 3 projeye destek sağlandı.Kurulda, Azerbaycan ve Türkiye ortak yapımı 'Man In A Blue Sweater', Belçika ve Türkiye ortak yapımı '2M2' ile Gürcistan, İsviçre, Bulgaristan ve Türkiye ortak yapımı 'Guria' adlı projelere destek verildi.Gelecek yıl desteklenecek projelerin başvuru kabulü ise 26 Aralık'a kadar devam edecek.İlgili kararlara 'https://sinema.ktb.gov.tr/TR-333013/sinema-destekleme-kurulu-sonuclari-aciklandi.html' adresinden ulaşılabiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20220913/pandeminin-sanata-olumsuz-etkisi-aciklandi-608-ozel-tiyatrodan-sadece-105i-aktif-durumda-1061121560.html
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sinema, destek, film, kültür ve turizm bakanlığı
sinema, destek, film, kültür ve turizm bakanlığı

Sinema sektörüne 92 milyon liralık destek

11:53 22.11.2022 (güncellendi: 12:06 22.11.2022)
© AAsinema salonu, koltuk
sinema salonu, koltuk - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2022
© AA
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, 2022'de sinema sektörüne sağladığı destek miktarı 92 milyon 198 bin liraya ulaştı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yılın son destekleme kurulu toplantısında 32 proje için sinema sektörüne 17 milyon 340 bin lira destek kararı alındı.
Böylece, 2022 içerisinde Bakanlık tarafından 293 proje için sinema sektörüne sağlanan toplam destek miktarı 92 milyon 198 bin lira oldu.
Yılın son destekleme kurulunda, 'Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım, İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım, Çekim Sonrası, Ortak Yapım ve Yerli Film Gösterim' türündeki projeler, sinema sektör temsilcilerinden oluşan 8 kişilik destekleme kurulunca değerlendirildi.
Değerlendirmeler sonucunda, 4 Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım projesine 6 milyon 300 bin lira, 6 İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım projesine 6 milyon 900 bin lira, 1 Çekim Sonrası projesine 400 bin lira, 3 Ortak Yapım projesine 1 milyon 750 bin lira, 18 Yerli Film Gösterim projesine 1 milyon 990 bin lira olmak üzere 17 milyon 340 bin lira destek sağlandı.

Yeni yönetmenlere ve ortak yapımlara destek

Bakanlığın verdiği desteklerle 6 yönetmenin ilk uzun metrajlı sinema filmini yapabilmesine olanak sağlandı. Farklı ülkelerden sinemacıları bir araya getirmesi, bilgi ve teknoloji aktarımı, yerel fon kaynaklarına erişim ve potansiyel pazarlar oluşturulması gibi nedenlerle sinema sektöründe önemli hale gelen 'Ortak Yapım Desteği' türünde de 3 projeye destek sağlandı.
Kurulda, Azerbaycan ve Türkiye ortak yapımı 'Man In A Blue Sweater', Belçika ve Türkiye ortak yapımı '2M2' ile Gürcistan, İsviçre, Bulgaristan ve Türkiye ortak yapımı 'Guria' adlı projelere destek verildi.
Gelecek yıl desteklenecek projelerin başvuru kabulü ise 26 Aralık'a kadar devam edecek.
İlgili kararlara 'https://sinema.ktb.gov.tr/TR-333013/sinema-destekleme-kurulu-sonuclari-aciklandi.html' adresinden ulaşılabiliyor.
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