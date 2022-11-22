https://sputniknews.com.tr/20221122/sgkdan-762-milyon-liralik-kayit-disi-cezasi-1063710036.html

SGK, kayıt dışı iş yeri ve çalışanları denetledi: 762 milyon lira ceza kesildi

SGK, kayıt dışı iş yeri ve çalışanları denetledi: 762 milyon lira ceza kesildi

SGK, bu yılın ocak-ekim döneminde 124 bin 237 iş yeri ve 946 bin 942 çalışanı denetledi. Kayıt dışı olduğu tespit edilen 1100 iş yeri ve 38 bin 643 çalışan... 22.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-22T12:14+0300

2022-11-22T12:14+0300

2022-11-22T12:18+0300

türkiye

sgk

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

sigorta

sigorta dolandırıcılığı

türkiye

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Kayıt dışı istihdamla mücadeleye aralıksız devam eden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu kapsamda sosyal güvenlik denetmenleri eliyle çalışmalarını sürdürüyor.Özelikle kayıt dışı istihdamın yoğun olduğu illere odaklanan kurum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının iletişim merkezi "Alo 170"e gelen ihbar ve şikayetleri de dikkate alıyor.2007'de yüzde 45 civarında olan kayıt dışı istihdam oranını, yürütülen etkin mücadeleyle yüzde 33 seviyesine kadar düşüren Kurum, Türkiye genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.Bu kapsamda bu yılın ocak-ekim döneminde 124 bin 237 iş yeri ve 946 bin 942 çalışan denetleyen Kurum, 1100 kayıt dışı iş yeri ve 38 bin 643 kayıt dışı istihdam tespit etti. Bu usulsüzlükler için toplam 762 milyon lira ceza uygulandı.Sigortalı sayısı 25 milyonAğustos ayı itibarıyla SGK'ye kayıtlı 18 milyon 921 bin 4/a (işçi), 3 milyon 179 bin 4/b (esnaf) ve 3 milyon 217 bin 4/c (memur) statüsünde olmak üzere 25 milyonun üzerinde aktif sigortalı bulunuyor.Buna karşın, sistemde dosya bazında 13 milyon 48, kişi bazında ise 13 milyon 849 pasif sigortalı yer alıyor. Bu rakamlarla Kurumun aktif-pasif oranı 2022 yılı itibarıyla 1,94 düzeyinde seyrediyor. Bu da sistemde 1 emekliye karşılık 2 çalışanın bulunduğu anlamına geliyor.Yıl sonu finansman açığı 88 milyar liraSGK'nin 2022 yılı sonu itibarıyla gelirlerinin 952 milyar 599 milyon lira, giderlerinin 1 trilyon 40 milyar 861 milyon lira, açık finansmanın ise 88 milyar 262 milyon lira olacağı tahmin ediliyor.Kurumun 2023 yılı için ise gelirlerinin 1 trilyon 523 milyar 12 milyon lira, giderlerinin 1 trilyon 582 milyar 204 milyon lira, açık finansmanının ise 59 milyar 192 milyon lira olması bekleniyor.

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sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), sigorta, sigorta dolandırıcılığı, türkiye