https://sputniknews.com.tr/20221122/sakaryada-doktor-ve-guvenlik-gorevlisi-hasta-yakinlari-tarafindan-darp-edildi-1063700876.html
Sakarya'da doktor ve güvenlik görevlisi hasta yakınları tarafından darp edildi
Sakarya'da doktor ve güvenlik görevlisi hasta yakınları tarafından darp edildi
Sakarya Ferizli Devlet Hastanesi'nde doktor ve güvenlik görevlisi hasta yakınları tarafından darp edildi. 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T02:34+0300
2022-11-22T02:34+0300
2022-11-22T02:34+0300
türkiye
doktor
güvenlik görevlisi
darp
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İddiaya göre, Ferizli Devlet Hastanesi'ne rahatsızlanan babalarını getiren iki kardeşten biri, başka hastayı muayene ettiği esnada doktorun odasına girerek, hastane girişinde arabanın içerisindeki babası ile ilgilenmesini istedi.Doktorun, muayene ettiği hastaya baktıktan sonra babasıyla ilgileneceğini belirtmesi üzerine bu kişi doktora saldırdı.Doktor, olayın büyümemesi için dışarı çıkarak arabadaki hastayı müdahale odasına aldı. Bu esnada kardeşlerden diğeri, tartıştığı güvenlik görevlisini darp etti.Hastaya müdahalesinin ardından rahatsızlanan doktor, Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi'ndeki kontrollerinin ardından görevi başına döndü.Doktor ve güvenlik görevlisi hasta yakınlarından şikayetçi oldu.Hasta yakınları polis ekiplerince gözaltına alındı.
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doktor, güvenlik görevlisi, darp
doktor, güvenlik görevlisi, darp
Sakarya'da doktor ve güvenlik görevlisi hasta yakınları tarafından darp edildi
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Sakarya Ferizli Devlet Hastanesi'nde doktor ve güvenlik görevlisi hasta yakınları tarafından darp edildi.
İddiaya göre, Ferizli Devlet Hastanesi'ne rahatsızlanan babalarını getiren iki kardeşten biri, başka hastayı muayene ettiği esnada doktorun odasına girerek, hastane girişinde arabanın içerisindeki babası ile ilgilenmesini istedi.
Doktorun, muayene ettiği hastaya baktıktan sonra babasıyla ilgileneceğini belirtmesi üzerine bu kişi doktora saldırdı.
Doktor, olayın büyümemesi için dışarı çıkarak arabadaki hastayı müdahale odasına aldı. Bu esnada kardeşlerden diğeri, tartıştığı güvenlik görevlisini darp etti.
Hastaya müdahalesinin ardından rahatsızlanan doktor, Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi'ndeki kontrollerinin ardından görevi başına döndü.
Doktor ve güvenlik görevlisi hasta yakınlarından şikayetçi oldu.
Hasta yakınları polis ekiplerince gözaltına alındı.