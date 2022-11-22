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https://sputniknews.com.tr/20221122/rusya-turkiye-ve-iran-heyetleri-suriye-konulu-19-astana-gorusmesi-icin-bulustu-1063717780.html
Rusya, Türkiye ve İran heyetleri Suriye konulu 19. Astana görüşmesi için buluştu
Rusya, Türkiye ve İran heyetleri Suriye konulu 19. Astana görüşmesi için buluştu
Suriye krizin çözüm bulunması için başlatılan Astana sürecinin garantör ülkeleri olan Rusya, Türkiye ve İran'dan heyetler, Kazakistan'ın başkenti Astana'da 19... 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T14:58+0300
2022-11-22T14:58+0300
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Türkiye'yi Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdürü Büyükelçi Selçuk Ünal başkanlığındaki heyetin temsil ettiği görüşmelere, Rusya'dan Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, İran'dan ise Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı başkanlığındaki heyetler katılıyor.Toplantılarda, Suriye hükümeti Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ayman Susan, muhalefet ise Ahmet Tuma başkanlığındaki heyetlerle yer alıyor.BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in de hazır bulunduğu görüşmelerde gözlemci statüsünde yer alan Ürdün, Irak ve Lübnan'dan heyetler de yer alıyor.2 gün sürecek toplantılarda, taraflar, Suriye'deki genel durum itibarıyla insani ve sosyo-ekonomik konular dahil siyasi sürecin kapsamlı şekilde teşvik edilmesi, rehinelerin serbest bırakılması, kayıp kişilerin aranması gibi güven artırıcı önlemler, Suriyeli mültecilerin ana vatanlarına dönüşü için koşulların yaratılması, Suriye'nin yeniden inşası için BM Güvenlik Konseyi'nin 2642 sayılı Kararı çerçevesinde uluslararası toplumun çabalarının seferber edilmesi gibi konuları masaya yatırıyor.Lavrentyev: Öncelikli konumuz İdlib ve Fırat'ın kuzey doğusundaki durumRus heyetinin başkanı Lavrentyev, görüşmeler öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Lavrentyev, Suriye'deki durumu istikrara kavuşturmak için iki gün boyunca ilgili taraflarla ikili ve üçlü toplantıların gerçekleştirileceğini belirterek "Öncelikli konumuz İdlib ve Fırat'ın kuzey doğusundaki durum" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221122/kremlin-turkiyenin-suriyeyle-ilgili-guvenlik-endiselerini-anliyoruz-1063714131.html
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rusya, türkiye, iran, astana, suriye, toplantı
rusya, türkiye, iran, astana, suriye, toplantı

Rusya, Türkiye ve İran heyetleri Suriye konulu 19. Astana görüşmesi için buluştu

14:58 22.11.2022
© AA / SEFA KARACANAstana görüşmeleri
Astana görüşmeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2022
© AA / SEFA KARACAN
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Suriye krizin çözüm bulunması için başlatılan Astana sürecinin garantör ülkeleri olan Rusya, Türkiye ve İran'dan heyetler, Kazakistan'ın başkenti Astana'da 19. kez bir araya geldi.
Türkiye'yi Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdürü Büyükelçi Selçuk Ünal başkanlığındaki heyetin temsil ettiği görüşmelere, Rusya'dan Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, İran'dan ise Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı başkanlığındaki heyetler katılıyor.
Toplantılarda, Suriye hükümeti Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ayman Susan, muhalefet ise Ahmet Tuma başkanlığındaki heyetlerle yer alıyor.
BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in de hazır bulunduğu görüşmelerde gözlemci statüsünde yer alan Ürdün, Irak ve Lübnan'dan heyetler de yer alıyor.
2 gün sürecek toplantılarda, taraflar, Suriye'deki genel durum itibarıyla insani ve sosyo-ekonomik konular dahil siyasi sürecin kapsamlı şekilde teşvik edilmesi, rehinelerin serbest bırakılması, kayıp kişilerin aranması gibi güven artırıcı önlemler, Suriyeli mültecilerin ana vatanlarına dönüşü için koşulların yaratılması, Suriye'nin yeniden inşası için BM Güvenlik Konseyi'nin 2642 sayılı Kararı çerçevesinde uluslararası toplumun çabalarının seferber edilmesi gibi konuları masaya yatırıyor.

Lavrentyev: Öncelikli konumuz İdlib ve Fırat'ın kuzey doğusundaki durum

Rus heyetinin başkanı Lavrentyev, görüşmeler öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Lavrentyev, Suriye'deki durumu istikrara kavuşturmak için iki gün boyunca ilgili taraflarla ikili ve üçlü toplantıların gerçekleştirileceğini belirterek "Öncelikli konumuz İdlib ve Fırat'ın kuzey doğusundaki durum" dedi.
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