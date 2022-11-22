https://sputniknews.com.tr/20221122/reuters-rusya-hindistana-gubre-tedarikinde-rekor-kirdi-1063727773.html
Reuters: Rusya, Hindistan'a gübre tedarikinde rekor kırdı
Reuters: Rusya, Hindistan'a gübre tedarikinde rekor kırdı
Rusya’nın 2022-23 mali yılının ilk yarısında Hindistan'ın en büyük gübre tedarikçisi haline gelerek Çin’i geride bıraktığı bildirildi. 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T20:03+0300
2022-11-22T20:03+0300
2022-11-22T20:03+0300
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ithalat
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Reuters'in kaynaklarına dayandırarak aktardığına göre Rusya, 2022-23 mali yılının ilk yarısında ilk kez Hindistan'ın en büyük gübre tedarikçisi oldu.Ajansın kaynağına göre, Rusya'nın pazar payı 2022-23'ün ilk yarısında yüzde 21'e yükselerek bir önceki en büyük tedarikçi olan Çin'i geride bıraktı.Rusya'nın Hindistan'a yaptığı gübre tedarik hacminin nisan-ekim döneminde yüzde 371 artarak 2.15 milyon ton rekor seviyeye ulaştığını belirten kaynak. Hindistan'ın bu dönemdeki ithalatının yüzde 765 artarak 1.6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini kaydetti.Kaynak, “Hindistan bazen dünya fiyatlarına kıyasla ton başına 70 dolardan fazla indirim aldı, buna karşılık Rusya, Avrupa ülkelerinden ithalatçıların yerini alan büyük bir alıcıya sahip oldu” dedi.Geçen mali yılda, Hindistan'dan yapılan ithalatta Rusya'nın payı yaklaşık yüzde 6, Çin'in payı ise yüzde 24'tü. Rusya’dan yapılan tedarik hacmindeki büyüme nedeniyle Çin'in 2022-23'ün ilk yarısında Hindistan'a ihracatı yarıya inerek 1.78 milyon tona geriledi.Dünya pazarındaki gübre fiyatları, Batılı ülkelerin Rusya ve Belarus’tan gübre tedarikine yaptırım uygulamalarının ardından mart ayında yükselişe geçmişti. Aynı nedenlerle Rusya'da mineral gübre üretimi ve ihracatı düşmeye başlamıştı.
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rusya, hindistan, ithalat, ihracat
rusya, hindistan, ithalat, ihracat
Reuters: Rusya, Hindistan'a gübre tedarikinde rekor kırdı
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Rusya’nın 2022-23 mali yılının ilk yarısında Hindistan'ın en büyük gübre tedarikçisi haline gelerek Çin’i geride bıraktığı bildirildi.
Reuters'in kaynaklarına dayandırarak aktardığına göre Rusya, 2022-23 mali yılının ilk yarısında ilk kez Hindistan'ın en büyük gübre tedarikçisi oldu.
Ajansın kaynağına göre, Rusya'nın pazar payı 2022-23'ün ilk yarısında yüzde 21'e yükselerek bir önceki en büyük tedarikçi olan Çin'i geride bıraktı.
Rusya'nın Hindistan'a yaptığı gübre tedarik hacminin nisan-ekim döneminde yüzde 371 artarak 2.15 milyon ton rekor seviyeye ulaştığını belirten kaynak. Hindistan'ın bu dönemdeki ithalatının yüzde 765 artarak 1.6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini kaydetti.
Kaynak, “Hindistan bazen dünya fiyatlarına kıyasla ton başına 70 dolardan fazla indirim aldı, buna karşılık Rusya, Avrupa ülkelerinden ithalatçıların yerini alan büyük bir alıcıya sahip oldu” dedi.
Geçen mali yılda, Hindistan'dan yapılan ithalatta Rusya'nın payı yaklaşık yüzde 6, Çin'in payı ise yüzde 24'tü. Rusya’dan yapılan tedarik hacmindeki büyüme nedeniyle Çin'in 2022-23'ün ilk yarısında Hindistan'a ihracatı yarıya inerek 1.78 milyon tona geriledi.
Dünya pazarındaki gübre fiyatları, Batılı ülkelerin Rusya ve Belarus’tan gübre tedarikine yaptırım uygulamalarının ardından mart ayında yükselişe geçmişti. Aynı nedenlerle Rusya'da mineral gübre üretimi ve ihracatı düşmeye başlamıştı.