https://sputniknews.com.tr/20221122/putin-aliyev-ile-telefonda-gorustu-1063729089.html
Putin, Aliyev ile telefonda görüştü
Putin, Aliyev ile telefonda görüştü
Rusya Devlet Başkanı Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in telefon görüşmesi yaptıkları bildirildi. 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T21:01+0300
2022-11-22T21:01+0300
2022-11-22T21:01+0300
dünya
azerbaycan
rusya
vladimir putin
ilham aliyev
görüşme
telefon görüşmesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0e/1062289015_0:0:2947:1657_1920x0_80_0_0_62db2a30e3db05af1b73ec1af020c553.jpg
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 31 Ekim'de Soçi'de varılan anlaşmaların pratikte uygulanması konularının ele alındığı bir telefon görüşmesi yaptıkları belirtildi.Açıklamada, “Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin bu yıl 31 Ekim'de Soçi'de vardıkları anlaşmaların pratikte uygulanması konuları ele alındı” denildi.Görüşmede, Ermenistan-Azerbaycan sınırında istikrar ve güvenliğin sağlanması ve üçlü formatta devam eden çalışmaların önemine dikkat çekildiği vurgulanan açıklamada, “Azerbaycan-Ermenistan sınırında güvenliğin sağlanması ve Güney Kafkasya'daki ulaşım bağlantılarının yeniden tesisi için üçlü formatta çalışmaların sürdürülmesinin önemi vurgulandı” ifadelerine yer verildi.
azerbaycan
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0e/1062289015_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1ce7aea86eaa7e1b17a0f45bbb7a94a1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
azerbaycan, rusya, vladimir putin, ilham aliyev, görüşme, telefon görüşmesi
azerbaycan, rusya, vladimir putin, ilham aliyev, görüşme, telefon görüşmesi
Putin, Aliyev ile telefonda görüştü
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in telefon görüşmesi yaptıkları bildirildi.
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 31 Ekim'de Soçi'de varılan anlaşmaların pratikte uygulanması konularının ele alındığı bir telefon görüşmesi yaptıkları belirtildi.
Açıklamada, “Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin bu yıl 31 Ekim'de Soçi'de vardıkları anlaşmaların pratikte uygulanması konuları ele alındı” denildi.
Görüşmede, Ermenistan-Azerbaycan sınırında istikrar ve güvenliğin sağlanması ve üçlü formatta devam eden çalışmaların önemine dikkat çekildiği vurgulanan açıklamada, “Azerbaycan-Ermenistan sınırında güvenliğin sağlanması ve Güney Kafkasya'daki ulaşım bağlantılarının yeniden tesisi için üçlü formatta çalışmaların sürdürülmesinin önemi vurgulandı” ifadelerine yer verildi.