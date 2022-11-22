https://sputniknews.com.tr/20221122/putin-aliyev-ile-telefonda-gorustu-1063729089.html

Putin, Aliyev ile telefonda görüştü

Putin, Aliyev ile telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in telefon görüşmesi yaptıkları bildirildi. 22.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-22T21:01+0300

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telefon görüşmesi

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Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 31 Ekim'de Soçi'de varılan anlaşmaların pratikte uygulanması konularının ele alındığı bir telefon görüşmesi yaptıkları belirtildi.Açıklamada, “Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin bu yıl 31 Ekim'de Soçi'de vardıkları anlaşmaların pratikte uygulanması konuları ele alındı” denildi.Görüşmede, Ermenistan-Azerbaycan sınırında istikrar ve güvenliğin sağlanması ve üçlü formatta devam eden çalışmaların önemine dikkat çekildiği vurgulanan açıklamada, “Azerbaycan-Ermenistan sınırında güvenliğin sağlanması ve Güney Kafkasya'daki ulaşım bağlantılarının yeniden tesisi için üçlü formatta çalışmaların sürdürülmesinin önemi vurgulandı” ifadelerine yer verildi.

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azerbaycan, rusya, vladimir putin, ilham aliyev, görüşme, telefon görüşmesi