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Portekiz Başbakanı Costa: AB, Ukrayna'yı kabul edecek durumda değil
Portekiz Başbakanı Costa: AB, Ukrayna'yı kabul edecek durumda değil
Portekiz Başbakanı Antonio Costa, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'yı birliğe kabul edebilecek durumda olmadığını belirtti. 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T22:25+0300
2022-11-22T22:25+0300
dünya
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portekiz
ukrayna
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Portekiz Başbakanı Antonio Costa, Portugal Resident’e demecinde AB’nin yeni üyeleri, özellikle de Ukrayna'yı saflarına kabul etme imkanına sahip olmadığını söyledi.Costa, Avrupalı liderlerin potansiyel AB üyeleri arasında kasıtlı olarak karşılanamayacak ve ‘kısa vadede büyük dram’ ile sonuçlanabilecek beklentiler yarattığını vurgulayarak, AB’nin Türkiye ile ilgili onlarca yıldır yaşananları ‘Doğu Avrupa genelinde yayma’ riski taşıdığını kaydetti.Costa, “Avrupa Birliği, yeni katılımlar nedeniyle ‘patlamak’ istemiyorsa kendisini derinden yeniden yapılandırmalı” dedi.AB'nin üyelik adaylarına özel şartlar getirdiğini hatırlatan Costa, birliğin yeni ülkeleri kabul etme yeteneğini değerlendirmek için hiçbir kriterin bulunmadığını belirterek, mevcut koşullar altında AB'nin genişleyebilecek konumda olmadığına dikkat çekti. .AB'nin daha da genişleyebilmek için reformlar yapması ve yeniden yapılanması gerektiğini vurgulayan Costa, “Mevcut kurumsal yapısı ve mevcut bütçe mimarisi ile Avrupa Birliği şu anda yaratmakta olduğu beklentileri karşılayabilecek şartlara sahip değil” ifadelerini kullandı.
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antonio costa, portekiz, ukrayna, avrupa birliği
antonio costa, portekiz, ukrayna, avrupa birliği

Portekiz Başbakanı Costa: AB, Ukrayna'yı kabul edecek durumda değil

22:25 22.11.2022
© AFP 2022 / Patricia De Melo MoreiraAntonio Costa
Antonio Costa - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2022
© AFP 2022 / Patricia De Melo Moreira
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Portekiz Başbakanı Antonio Costa, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'yı birliğe kabul edebilecek durumda olmadığını belirtti.
Portekiz Başbakanı Antonio Costa, Portugal Resident’e demecinde AB’nin yeni üyeleri, özellikle de Ukrayna'yı saflarına kabul etme imkanına sahip olmadığını söyledi.
Costa, Avrupalı liderlerin potansiyel AB üyeleri arasında kasıtlı olarak karşılanamayacak ve ‘kısa vadede büyük dram’ ile sonuçlanabilecek beklentiler yarattığını vurgulayarak, AB’nin Türkiye ile ilgili onlarca yıldır yaşananları ‘Doğu Avrupa genelinde yayma’ riski taşıdığını kaydetti.
Costa, “Avrupa Birliği, yeni katılımlar nedeniyle ‘patlamak’ istemiyorsa kendisini derinden yeniden yapılandırmalı” dedi.
AB'nin üyelik adaylarına özel şartlar getirdiğini hatırlatan Costa, birliğin yeni ülkeleri kabul etme yeteneğini değerlendirmek için hiçbir kriterin bulunmadığını belirterek, mevcut koşullar altında AB'nin genişleyebilecek konumda olmadığına dikkat çekti. .
AB'nin daha da genişleyebilmek için reformlar yapması ve yeniden yapılanması gerektiğini vurgulayan Costa, “Mevcut kurumsal yapısı ve mevcut bütçe mimarisi ile Avrupa Birliği şu anda yaratmakta olduğu beklentileri karşılayabilecek şartlara sahip değil” ifadelerini kullandı.
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