https://sputniknews.com.tr/20221122/pentagon-rusyanin-kuzey-afrikadaki-varligi-giderek-buyuyor-1063733897.html
Pentagon: Rusya’nın Kuzey Afrika’daki varlığı giderek büyüyor
Pentagon: Rusya’nın Kuzey Afrika’daki varlığı giderek büyüyor
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Rusya’nın Kuzey Afrika’daki varlığının giderek güçlendiğini gözlemlediklerini belirtti. 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T23:48+0300
2022-11-22T23:48+0300
2022-11-22T23:48+0300
dünya
pentagon
rusya
afrika
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Singh, bugünkü basın toplantısında, “Rusya’nın Kuzey Afrika’daki varlığını ve bu varlığın giderek büyüdüğünü görüyoruz” ifadesini kullandı.Pentagon Sözcü Yardımcısı, Rusya’nın bölgedeki faaliyetini sürekli takip ettiklerini ama henüz karşılık verme konusunda konuşmaya hazır olmadıklarını söyledi.
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pentagon, rusya, afrika
Pentagon: Rusya’nın Kuzey Afrika’daki varlığı giderek büyüyor
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Rusya’nın Kuzey Afrika’daki varlığının giderek güçlendiğini gözlemlediklerini belirtti.
Singh, bugünkü basın toplantısında, “Rusya’nın Kuzey Afrika’daki varlığını ve bu varlığın giderek büyüdüğünü görüyoruz” ifadesini kullandı.
Pentagon Sözcü Yardımcısı, Rusya’nın bölgedeki faaliyetini sürekli takip ettiklerini ama henüz karşılık verme konusunda konuşmaya hazır olmadıklarını söyledi.