Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221122/pentagon-rusyanin-kuzey-afrikadaki-varligi-giderek-buyuyor-1063733897.html
Pentagon: Rusya’nın Kuzey Afrika’daki varlığı giderek büyüyor
Pentagon: Rusya’nın Kuzey Afrika’daki varlığı giderek büyüyor
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Rusya’nın Kuzey Afrika’daki varlığının giderek güçlendiğini gözlemlediklerini belirtti. 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T23:48+0300
2022-11-22T23:48+0300
dünya
pentagon
rusya
afrika
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/1050292327_0:38:1200:713_1920x0_80_0_0_aaea00dba226940673ca0a6cb84f59ad.jpg
Singh, bugünkü basın toplantısında, “Rusya’nın Kuzey Afrika’daki varlığını ve bu varlığın giderek büyüdüğünü görüyoruz” ifadesini kullandı.Pentagon Sözcü Yardımcısı, Rusya’nın bölgedeki faaliyetini sürekli takip ettiklerini ama henüz karşılık verme konusunda konuşmaya hazır olmadıklarını söyledi.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/1050292327_135:0:1200:799_1920x0_80_0_0_f2b5c76d2d6426175cf2574907d9b520.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
pentagon, rusya, afrika
pentagon, rusya, afrika

Pentagon: Rusya’nın Kuzey Afrika’daki varlığı giderek büyüyor

23:48 22.11.2022
© REUTERS / Alexander DragoABD Savunma Bakanlığı - Pentagon
ABD Savunma Bakanlığı - Pentagon - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2022
© REUTERS / Alexander Drago
Abone olTelegram
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Rusya’nın Kuzey Afrika’daki varlığının giderek güçlendiğini gözlemlediklerini belirtti.
Singh, bugünkü basın toplantısında, “Rusya’nın Kuzey Afrika’daki varlığını ve bu varlığın giderek büyüdüğünü görüyoruz” ifadesini kullandı.
Pentagon Sözcü Yardımcısı, Rusya’nın bölgedeki faaliyetini sürekli takip ettiklerini ama henüz karşılık verme konusunda konuşmaya hazır olmadıklarını söyledi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала