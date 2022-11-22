Bahçeli: ABD Türkiye'ye açık cephe almıştır, reste rest diyecek mertliği sonuna kadar gösteriyoruz

MHP anket şirketlerini bozguna uğratarak geliyor. MHP anket şirketlerini bozguna uğratarak geliyor.

Öğretmenlerimize hangi hakları versek bin kere helal olsun diyorum. Öğretmenlerimize hangi hakları versek bin kere helal olsun diyorum.

Ücretli, sözleşmeli hiçbir öğretmen kalmamalı hepsi kadroya geçirilmeli. Öğretmenlerimizin haklı taleplerini biliyor ve çözüm için elimizi taşın altına koyacağımızı ifade ediyoruz. Ücretli, sözleşmeli hiçbir öğretmen kalmamalı hepsi kadroya geçirilmeli. Öğretmenlerimizin haklı taleplerini biliyor ve çözüm için elimizi taşın altına koyacağımızı ifade ediyoruz.

İhanet, kötülük bir hak değildir. Küfür bir hak değil, bir ahlak sorunudur. Terör bir insanlık suçudur. Temel hak ve hürriyetler ekseninde mangalda kül bırakmayanlar nereye varmak istemekte? LGBT'yi desteklemek bir hak mıdır yoksa bir sapkınlık mıdır? İhanet, kötülük bir hak değildir. Küfür bir hak değil, bir ahlak sorunudur. Terör bir insanlık suçudur. Temel hak ve hürriyetler ekseninde mangalda kül bırakmayanlar nereye varmak istemekte? LGBT'yi desteklemek bir hak mıdır yoksa bir sapkınlık mıdır?

Terörle ve terörizmle kesintisiz mücadele hakkımızdır. Pençe Kılıç Harekatı Türk milletinin hukuki bir hakkıdır. HDP, TBMM'ye sızmış düşman bakiyesidir. Parti görünümlü bir örgütün siyasi hayatımızda olması haksızlıktır. HDP, Türk siyasetine sızmış zaman ayarlı bombadır. İlla siyaset yapalım diyorlarsa, tek yumurta ikizleri CHP'ne. Ne de olsa hedefleri aynıdır. Terörle ve terörizmle kesintisiz mücadele hakkımızdır. Pençe Kılıç Harekatı Türk milletinin hukuki bir hakkıdır. HDP, TBMM'ye sızmış düşman bakiyesidir. Parti görünümlü bir örgütün siyasi hayatımızda olması haksızlıktır. HDP, Türk siyasetine sızmış zaman ayarlı bombadır. İlla siyaset yapalım diyorlarsa, tek yumurta ikizleri CHP'ne. Ne de olsa hedefleri aynıdır.

İstiklal Caddesi'ndeki kanlı saldırının 2023 seçimleri için siyasi bir mahiyet taşıdığını ifade edenler bu milletin evladı olamazlar, bu vatanın sahibi olamazlar. CHP'nin bazı yöneticilerine bakıldığında aklama çabasındalar. İP'te de aynı tavır var. Bu iki partinin HDP'den ne farkı vardır? İstiklal Caddesi'ndeki kanlı saldırının 2023 seçimleri için siyasi bir mahiyet taşıdığını ifade edenler bu milletin evladı olamazlar, bu vatanın sahibi olamazlar. CHP'nin bazı yöneticilerine bakıldığında aklama çabasındalar. İP'te de aynı tavır var. Bu iki partinin HDP'den ne farkı vardır?

İçişleri Bakanımıza hain diyen terörist seviciler, alçaktır. İçişleri Bakanımıza hain diyen terörist seviciler, alçaktır.

Buradan teröristlere açık açık sesleniyorum, her gün birinizi, bir gün hepinizi müstahak olduğunuz sonuçlarla yüzleştireceğiz. Taviz yok. Buradan teröristlere açık açık sesleniyorum, her gün birinizi, bir gün hepinizi müstahak olduğunuz sonuçlarla yüzleştireceğiz. Taviz yok.

Pençe Kılıç Harekatı teröristlerin kafasına yumruk gibi inmiştir. Harekattan bir gün önce ABD'nin özel kuvvetler komutanının, teröristlerin sözde mezuniyet törenine katılıp, sözde başarılarından gurur duyduğunu açıklaması, müttefiklik hukukuna hançerdir. Türkiye'nin iç politikası, ABD'nin dış politikasıdır. ABD Türkiye'ye açık cephe almıştır, reste rest diyecek mertliği sonuna kadar gösteriyoruz. Pençe Kılıç Harekatı teröristlerin kafasına yumruk gibi inmiştir. Harekattan bir gün önce ABD'nin özel kuvvetler komutanının, teröristlerin sözde mezuniyet törenine katılıp, sözde başarılarından gurur duyduğunu açıklaması, müttefiklik hukukuna hançerdir. Türkiye'nin iç politikası, ABD'nin dış politikasıdır. ABD Türkiye'ye açık cephe almıştır, reste rest diyecek mertliği sonuna kadar gösteriyoruz.

Karkamış'a roketli saldırıda 2 evladımız şehit oldu. Saldırıların hesabı sorulacaktır. Havadan başlayan operasyonların kara gücüyle tamamlanmasını umut ediyorum. Karkamış'a roketli saldırıda 2 evladımız şehit oldu. Saldırıların hesabı sorulacaktır. Havadan başlayan operasyonların kara gücüyle tamamlanmasını umut ediyorum.