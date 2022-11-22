https://sputniknews.com.tr/20221122/messi-suudi-arabistan-yenilgisi-sonrasi-mazeretleri-olmadigini-soyledi-1063722957.html

Messi: Mazeretimiz yok, bu maçı unutup sıradaki maçları düşünmeliyiz

Messi: Mazeretimiz yok, bu maçı unutup sıradaki maçları düşünmeliyiz

FIFA 2022 Dünya Kupası C Grubu ilk maçında, favori olduğu Suudi Arabistan maçında sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılan Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı Lionel... 22.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-22T17:43+0300

2022-11-22T17:43+0300

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spor

dünya kupası

arjantin

suudi arabistan

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2-1'lik sürpriz Suudi Arabistan yenilgisi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Lionel Messi, "Hiçbir mazeret yok. Her zamankinden daha fazla birlik olacağız. Bu grup güçlü ve bunu daha önce de gösterdi. Suudi Arabistan oyuncularının da çok iyi olduğunu, topu hızlı hareket ettirdiklerini ve ofsayt taktikleri olduğunu biliyorduk. Bunlar üzerine çalıştık ama maç içerisinde çok acele ettik" dedi.Messi'nin açıklamaları şöyle:Bu herkes için çok sert bir darbe, bu şekilde başlamayı beklemiyorduk. Geleceğe odaklanmalı ve kazanmalıyız. Bu bize kalmış.Herhangi birini suçlamak çok zor. Bu şekilde başlamayı düşünmüyorduk. Bahanemiz yok. Bunun bazı nedenleri var. Temelde nasıl bir takım olduğumuzu hatırlamalı ve bu maçı unutup sıradaki maçları düşünmeliyiz.

https://sputniknews.com.tr/20221122/canli-i-fifa-2022-dunya-kupasi-arjantin-1-2-suudi-arabistan-1063716619.html

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