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Messi: Mazeretimiz yok, bu maçı unutup sıradaki maçları düşünmeliyiz
Messi: Mazeretimiz yok, bu maçı unutup sıradaki maçları düşünmeliyiz
FIFA 2022 Dünya Kupası C Grubu ilk maçında, favori olduğu Suudi Arabistan maçında sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılan Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı Lionel... 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T17:43+0300
2022-11-22T17:43+0300
spor
dünya kupası
arjantin
suudi arabistan
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2-1'lik sürpriz Suudi Arabistan yenilgisi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Lionel Messi, "Hiçbir mazeret yok. Her zamankinden daha fazla birlik olacağız. Bu grup güçlü ve bunu daha önce de gösterdi. Suudi Arabistan oyuncularının da çok iyi olduğunu, topu hızlı hareket ettirdiklerini ve ofsayt taktikleri olduğunu biliyorduk. Bunlar üzerine çalıştık ama maç içerisinde çok acele ettik" dedi.Messi'nin açıklamaları şöyle:Bu herkes için çok sert bir darbe, bu şekilde başlamayı beklemiyorduk. Geleceğe odaklanmalı ve kazanmalıyız. Bu bize kalmış.Herhangi birini suçlamak çok zor. Bu şekilde başlamayı düşünmüyorduk. Bahanemiz yok. Bunun bazı nedenleri var. Temelde nasıl bir takım olduğumuzu hatırlamalı ve bu maçı unutup sıradaki maçları düşünmeliyiz.
https://sputniknews.com.tr/20221122/canli-i-fifa-2022-dunya-kupasi-arjantin-1-2-suudi-arabistan-1063716619.html
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dünya kupası, arjantin, suudi arabistan
dünya kupası, arjantin, suudi arabistan

Messi: Mazeretimiz yok, bu maçı unutup sıradaki maçları düşünmeliyiz

17:43 22.11.2022
© FotoğrafMessi
Messi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2022
© Fotoğraf
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FIFA 2022 Dünya Kupası C Grubu ilk maçında, favori olduğu Suudi Arabistan maçında sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılan Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı Lionel Messi, mazeretleri olmadığını söyledi. Messi, "Temelde nasıl bir takım olduğumuzu hatırlamalı ve bu maçı unutup sıradaki maçları düşünmeliyiz" dedi.
2-1'lik sürpriz Suudi Arabistan yenilgisi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Lionel Messi, "Hiçbir mazeret yok. Her zamankinden daha fazla birlik olacağız. Bu grup güçlü ve bunu daha önce de gösterdi. Suudi Arabistan oyuncularının da çok iyi olduğunu, topu hızlı hareket ettirdiklerini ve ofsayt taktikleri olduğunu biliyorduk. Bunlar üzerine çalıştık ama maç içerisinde çok acele ettik" dedi.
Messi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2022
SPOR
FIFA 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin, Suudi Arabistan'a 2-1 mağlup oldu
14:19
Messi'nin açıklamaları şöyle:
Bu herkes için çok sert bir darbe, bu şekilde başlamayı beklemiyorduk. Geleceğe odaklanmalı ve kazanmalıyız. Bu bize kalmış.
Herhangi birini suçlamak çok zor. Bu şekilde başlamayı düşünmüyorduk. Bahanemiz yok. Bunun bazı nedenleri var. Temelde nasıl bir takım olduğumuzu hatırlamalı ve bu maçı unutup sıradaki maçları düşünmeliyiz.
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