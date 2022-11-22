Market sahibi hareket eden cips standının peşinden koştu

"Dükkanın önünü temizleyip içeri girince yoldan geçen araçların korna seslerini duydum. Kafamı çıkarıp baktığımda standın uçar halde gittiğini gördüm. Kafamda, 'Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde...' şarkısı çalarak koştum. Nasıl gittim, nasıl aldım standı anlamadım. Her şey anlık oldu bitti. Çok şükür herhangi bir yere zarar vermeden kurtardık. Sonradan güvenlik kamerasını izleyince komik olduğunu fark ettim, arkadaşlara atınca görüntü sosyal medyaya da düştü. Standımıza geçici çözüm bulduk ancak firma en yakın zamanda değiştirecek bunu."