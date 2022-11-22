https://sputniknews.com.tr/20221122/market-sahibi-firtinada-hareket-eden-cips-standinin-pesinden-kostu-1063699996.html
Market sahibi hareket eden cips standının peşinden koştu
Market sahibi hareket eden cips standının peşinden koştu
Bursa'da etkili olan lodos nedeniyle bir marketin önündeki cips standının hareket etmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi. 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T01:15+0300
2022-11-22T01:15+0300
2022-11-22T01:15+0300
türkiye
stand
rüzgar
fırtına
bursa
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Birkaç gündür lodosun etkisini sürdürdüğü Bursa'da Osmangazi ilçesinde bir marketin önünde bağlı duran cips standı aşırı rüzgarın etkisiyle hareket etti.Tekerleklerinin üzerinde yokuş aşağı yaklaşık 25 metre giden standı, market sahibi Recep Yurtsever koşarak yakaladı.Yoldan geçen araçların ve standın zarar görmediği olay, marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.Kayıtlarda, cips standının yolda hızla inmesi ve market sahibinin peşinden koşması yer alıyor.Yurtsever, Anadolu Ajansı muhabirine, dükkanının bulunduğu yerin rüzgar alan bir bölge olduğunu söyledi.Çevredeki ağaçların yapraklarının marketin içine kadar savrulduğunu belirten Yurtsever, şöyle konuştu:
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stand, rüzgar, fırtına, bursa
stand, rüzgar, fırtına, bursa
Market sahibi hareket eden cips standının peşinden koştu
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Bursa'da etkili olan lodos nedeniyle bir marketin önündeki cips standının hareket etmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Birkaç gündür lodosun etkisini sürdürdüğü Bursa'da Osmangazi ilçesinde bir marketin önünde bağlı duran cips standı aşırı rüzgarın etkisiyle hareket etti.
Tekerleklerinin üzerinde yokuş aşağı yaklaşık 25 metre giden standı, market sahibi Recep Yurtsever koşarak yakaladı.
Yoldan geçen araçların ve standın zarar görmediği olay, marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kayıtlarda, cips standının yolda hızla inmesi ve market sahibinin peşinden koşması yer alıyor.
Yurtsever, Anadolu Ajansı muhabirine, dükkanının bulunduğu yerin rüzgar alan bir bölge olduğunu söyledi.
Çevredeki ağaçların yapraklarının marketin içine kadar savrulduğunu belirten Yurtsever, şöyle konuştu:
"Dükkanın önünü temizleyip içeri girince yoldan geçen araçların korna seslerini duydum. Kafamı çıkarıp baktığımda standın uçar halde gittiğini gördüm. Kafamda, 'Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde...' şarkısı çalarak koştum. Nasıl gittim, nasıl aldım standı anlamadım. Her şey anlık oldu bitti. Çok şükür herhangi bir yere zarar vermeden kurtardık. Sonradan güvenlik kamerasını izleyince komik olduğunu fark ettim, arkadaşlara atınca görüntü sosyal medyaya da düştü. Standımıza geçici çözüm bulduk ancak firma en yakın zamanda değiştirecek bunu."