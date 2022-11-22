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https://sputniknews.com.tr/20221122/malide-fransiz-destekli-sivil-toplum-orgutlerinin-faaliyetlerine-yasak-1063700254.html
Mali'de Fransız destekli sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerine yasak
Mali'de Fransız destekli sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerine yasak
Mali'de Fransa'nın desteklediği sivil toplum örgütlerinin faaliyetleri yasaklandı. 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T01:24+0300
2022-11-22T01:24+0300
dünya
fransa
mali
sivil toplum kuruşları
yasak
wagner grubu
asker
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Fransa'nın, Mali'ye sağladığı kalkınma yardımlarını Wagner askerlerinin ülkedeki varlığını gerekçe göstererek kesmesi üzerine Mali hükümetinden açıklama geldi.Hükümet Sözcüsü Abdoulaye Maiga imzalı açıklamada, Fransa'nın iddialarının asılsız olduğu ve kamuoyunu manipüle etmek amacıyla ortaya atıldığı vurgulandı.Fransa'nın söz konusu kalkınma yardımlarını keseceğini şubatta Mali tarafına ilettiği kaydedildi.Açıklamada, son gelişmeler ışığında, Fransa'nın desteklediği veya ekipman ve malzeme sağladığı tüm sivil toplum örgütlerinin Mali'deki faaliyetlerinin yasaklandığı duyuruldu.İnsani yardım alanında çalışan örgütlerin de yasak kapsamına girdiği belirtildi.Geçen hafta Fransa'nın, 'Mali'deki askeri hükümetin Wagner paralı askerleriyle olan ilişkisi' nedeniyle Mali'ye yaptığı kalkınma yardımlarını askıya aldığı duyurulmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221115/ingiltere-malideki-askerlerini-cekme-karari-aldi-1063429923.html
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fransa, mali, sivil toplum kuruşları, yasak, wagner grubu, asker
fransa, mali, sivil toplum kuruşları, yasak, wagner grubu, asker

Mali'de Fransız destekli sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerine yasak

01:24 22.11.2022
© AFP 2022 / HABIBOU KOUYATEMali
Mali - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2022
© AFP 2022 / HABIBOU KOUYATE
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Mali'de Fransa'nın desteklediği sivil toplum örgütlerinin faaliyetleri yasaklandı.
Fransa'nın, Mali'ye sağladığı kalkınma yardımlarını Wagner askerlerinin ülkedeki varlığını gerekçe göstererek kesmesi üzerine Mali hükümetinden açıklama geldi.
Hükümet Sözcüsü Abdoulaye Maiga imzalı açıklamada, Fransa'nın iddialarının asılsız olduğu ve kamuoyunu manipüle etmek amacıyla ortaya atıldığı vurgulandı.
Fransa'nın söz konusu kalkınma yardımlarını keseceğini şubatta Mali tarafına ilettiği kaydedildi.
Açıklamada, son gelişmeler ışığında, Fransa'nın desteklediği veya ekipman ve malzeme sağladığı tüm sivil toplum örgütlerinin Mali'deki faaliyetlerinin yasaklandığı duyuruldu.
İnsani yardım alanında çalışan örgütlerin de yasak kapsamına girdiği belirtildi.
Geçen hafta Fransa'nın, 'Mali'deki askeri hükümetin Wagner paralı askerleriyle olan ilişkisi' nedeniyle Mali'ye yaptığı kalkınma yardımlarını askıya aldığı duyurulmuştu.
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