https://sputniknews.com.tr/20221122/malide-fransiz-destekli-sivil-toplum-orgutlerinin-faaliyetlerine-yasak-1063700254.html

Mali'de Fransız destekli sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerine yasak

Mali'de Fransız destekli sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerine yasak

Mali'de Fransa'nın desteklediği sivil toplum örgütlerinin faaliyetleri yasaklandı. 22.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-22T01:24+0300

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dünya

fransa

mali

sivil toplum kuruşları

yasak

wagner grubu

asker

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Fransa'nın, Mali'ye sağladığı kalkınma yardımlarını Wagner askerlerinin ülkedeki varlığını gerekçe göstererek kesmesi üzerine Mali hükümetinden açıklama geldi.Hükümet Sözcüsü Abdoulaye Maiga imzalı açıklamada, Fransa'nın iddialarının asılsız olduğu ve kamuoyunu manipüle etmek amacıyla ortaya atıldığı vurgulandı.Fransa'nın söz konusu kalkınma yardımlarını keseceğini şubatta Mali tarafına ilettiği kaydedildi.Açıklamada, son gelişmeler ışığında, Fransa'nın desteklediği veya ekipman ve malzeme sağladığı tüm sivil toplum örgütlerinin Mali'deki faaliyetlerinin yasaklandığı duyuruldu.İnsani yardım alanında çalışan örgütlerin de yasak kapsamına girdiği belirtildi.Geçen hafta Fransa'nın, 'Mali'deki askeri hükümetin Wagner paralı askerleriyle olan ilişkisi' nedeniyle Mali'ye yaptığı kalkınma yardımlarını askıya aldığı duyurulmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221115/ingiltere-malideki-askerlerini-cekme-karari-aldi-1063429923.html

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fransa, mali, sivil toplum kuruşları, yasak, wagner grubu, asker