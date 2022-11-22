https://sputniknews.com.tr/20221122/letonyada-okullarda-rusca-dersler-yasaklanabilir-1063726951.html

Letonya’da okullarda Rusça dersler yasaklanabilir

Letonya’da okullarda Rusça dersler yasaklanabilir

Letonya Eğitim ve Bilim Bakanlığı, 2026-2027 ders yılından başlayarak okul öğrencilerine ikinci yabancı dil olarak Rusça seçmelerini yasaklamayı planlıyor. 22.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-22T19:27+0300

2022-11-22T19:27+0300

2022-11-22T19:27+0300

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Delfi haber portalının aktardığına göre, Letonya’daki tüm okullarda ikinci yabancı dil olarak Avrupa Birliği’nin (AB) resmi dillerinden biri öğretilecek. Hükümetler arası anlaşmalarla düzenlenen diğer yabancı diller bu kuralın dışında tutulacak.Rusça, AB’nin resmi dilleri arasında yer almadığı ve hükümetler arası anlaşmalarda belirtilmediği için yeni uygulama, Rusçanın ikinci yabancı dil olarak okullarda öğretilmesinin yasaklandığı anlamına geliyor.Günümüzde Letonya okullarında birinci sınıflardan itibaren ilk yabancı dil olarak İngilizce öğretiliyor. İkinci yabancı dil dersleri dördüncü sınıfta başlıyor. İkinci dilin seçimi bugüne kadar yasalarca hiçbir şekilde düzenlenmemişti. 2021’de gerçekleştirilen araştırma, ülkedeki okulların neredeyse yarısında dil seçiminin olmadığını, 300’den fazla okulda ikinci yabancı dil olarak sadece Rusça öğretildiğini ortaya koymuştu.Letonya Eğitim Bakanlığı, planlanan değişikliklerin 'gençlerin tümüyle Avrupa eğitim alanına dahil olmasına katkıda bulunmasını' bekliyor.

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