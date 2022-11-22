https://sputniknews.com.tr/20221122/kremlin-turkiyenin-suriyeyle-ilgili-guvenlik-endiselerini-anliyoruz-1063714131.html

Kremlin: Türkiye’nin Suriye’yle ilgili güvenlik endişelerini anlıyoruz

Kremlin: Türkiye’nin Suriye’yle ilgili güvenlik endişelerini anlıyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye’nin Suriye'deki harekatına kara güçlerinin de katılabilme olasılığına ilişkin, “Türkiye’nin güvenliğiyle ilgili... 22.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-22T13:35+0300

2022-11-22T13:35+0300

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dünya

rusya

türkiye

suriye

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Türkiye’nin Suriye’deki harekatına ilişkin, “Türkiye’nin kendi güvenliğini sağlama konusundaki endişelerine anlayış ve saygıyla yaklaşıyoruz. Bunun Türkiye’nin meşru hakkı olduğunu inanıyoruz” ifadelerini kullandı.“Bununla beraber tarafların hepsine durumu genel anlamda ciddi ölçüde istikrarsızlaştırabilecek adımlardan kaçınmaları çağrısını yapıyoruz” diye ekleyen Peskov, “Zira böyle adımlar bumerang gibi geri dönebilir ve güvenlikle ilişkili durumu olduğundan da güçleştirebilir” dedi.

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