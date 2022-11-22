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SON DAKİKA | Kremlin: Türkiye’nin Suriye’yle ilgili güvenlik endişelerini anlıyoruz
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https://sputniknews.com.tr/20221122/kremlin-turkiyenin-suriyeyle-ilgili-guvenlik-endiselerini-anliyoruz-1063714131.html
Kremlin: Türkiye’nin Suriye’yle ilgili güvenlik endişelerini anlıyoruz
Kremlin: Türkiye’nin Suriye’yle ilgili güvenlik endişelerini anlıyoruz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye’nin Suriye'deki harekatına kara güçlerinin de katılabilme olasılığına ilişkin, “Türkiye’nin güvenliğiyle ilgili... 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T13:35+0300
2022-11-22T13:48+0300
kremlin
dünya
rusya
türkiye
suriye
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Türkiye’nin Suriye’deki harekatına ilişkin, “Türkiye’nin kendi güvenliğini sağlama konusundaki endişelerine anlayış ve saygıyla yaklaşıyoruz. Bunun Türkiye’nin meşru hakkı olduğunu inanıyoruz” ifadelerini kullandı.“Bununla beraber tarafların hepsine durumu genel anlamda ciddi ölçüde istikrarsızlaştırabilecek adımlardan kaçınmaları çağrısını yapıyoruz” diye ekleyen Peskov, “Zira böyle adımlar bumerang gibi geri dönebilir ve güvenlikle ilişkili durumu olduğundan da güçleştirebilir” dedi.
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kremlin, rusya, türkiye, suriye

Kremlin: Türkiye’nin Suriye’yle ilgili güvenlik endişelerini anlıyoruz

13:35 22.11.2022 (güncellendi: 13:48 22.11.2022)
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TSK - F16 - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2022
© AA
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye’nin Suriye'deki harekatına kara güçlerinin de katılabilme olasılığına ilişkin, “Türkiye’nin güvenliğiyle ilgili endişelerini anlıyoruz, kendi güvenliğini sağlamak Türkiye’nin meşru hakkı, fakat herkese durumu güçleştirecek adımlardan kaçınmaları çağrısını yapıyoruz" değerlendirmesini yaptı.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Türkiye’nin Suriye’deki harekatına ilişkin, “Türkiye’nin kendi güvenliğini sağlama konusundaki endişelerine anlayış ve saygıyla yaklaşıyoruz. Bunun Türkiye’nin meşru hakkı olduğunu inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
“Bununla beraber tarafların hepsine durumu genel anlamda ciddi ölçüde istikrarsızlaştırabilecek adımlardan kaçınmaları çağrısını yapıyoruz” diye ekleyen Peskov, “Zira böyle adımlar bumerang gibi geri dönebilir ve güvenlikle ilişkili durumu olduğundan da güçleştirebilir” dedi.
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