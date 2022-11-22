https://sputniknews.com.tr/20221122/kremlin-turkiyenin-suriyeyle-ilgili-guvenlik-endiselerini-anliyoruz-1063714131.html
Kremlin: Türkiye’nin Suriye’yle ilgili güvenlik endişelerini anlıyoruz
Kremlin: Türkiye’nin Suriye’yle ilgili güvenlik endişelerini anlıyoruz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye’nin Suriye'deki harekatına kara güçlerinin de katılabilme olasılığına ilişkin, “Türkiye’nin güvenliğiyle ilgili... 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T13:35+0300
2022-11-22T13:35+0300
2022-11-22T13:48+0300
kremlin
dünya
rusya
türkiye
suriye
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Türkiye’nin Suriye’deki harekatına ilişkin, “Türkiye’nin kendi güvenliğini sağlama konusundaki endişelerine anlayış ve saygıyla yaklaşıyoruz. Bunun Türkiye’nin meşru hakkı olduğunu inanıyoruz” ifadelerini kullandı.“Bununla beraber tarafların hepsine durumu genel anlamda ciddi ölçüde istikrarsızlaştırabilecek adımlardan kaçınmaları çağrısını yapıyoruz” diye ekleyen Peskov, “Zira böyle adımlar bumerang gibi geri dönebilir ve güvenlikle ilişkili durumu olduğundan da güçleştirebilir” dedi.
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kremlin, rusya, türkiye, suriye
kremlin, rusya, türkiye, suriye
Kremlin: Türkiye’nin Suriye’yle ilgili güvenlik endişelerini anlıyoruz
13:35 22.11.2022 (güncellendi: 13:48 22.11.2022) Abone ol
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye’nin Suriye'deki harekatına kara güçlerinin de katılabilme olasılığına ilişkin, “Türkiye’nin güvenliğiyle ilgili endişelerini anlıyoruz, kendi güvenliğini sağlamak Türkiye’nin meşru hakkı, fakat herkese durumu güçleştirecek adımlardan kaçınmaları çağrısını yapıyoruz" değerlendirmesini yaptı.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Türkiye’nin Suriye’deki harekatına ilişkin, “Türkiye’nin kendi güvenliğini sağlama konusundaki endişelerine anlayış ve saygıyla yaklaşıyoruz. Bunun Türkiye’nin meşru hakkı olduğunu inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
“Bununla beraber tarafların hepsine durumu genel anlamda ciddi ölçüde istikrarsızlaştırabilecek adımlardan kaçınmaları çağrısını yapıyoruz” diye ekleyen Peskov, “Zira böyle adımlar bumerang gibi geri dönebilir ve güvenlikle ilişkili durumu olduğundan da güçleştirebilir” dedi.