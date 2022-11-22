https://sputniknews.com.tr/20221122/kilicdaroglu-bu-terorist-sinirdan-nasil-gecti--1063714182.html
Kılıçdaroğlu: Bu terörist sınırdan nasıl geçti?
Kılıçdaroğlu: Bu terörist sınırdan nasıl geçti?
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Güvenlik güçleri hemen yakaladı ama asıl sorulması gereken soruyu sormadık, bu terörist sınırdan nasıl geçti? " dedi. 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T13:44+0300
2022-11-22T13:44+0300
2022-11-22T13:48+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
chp
tbmm
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşuyor.Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:
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kemal kılıçdaroğlu, chp, tbmm
kemal kılıçdaroğlu, chp, tbmm
Kılıçdaroğlu: Bu terörist sınırdan nasıl geçti?
13:44 22.11.2022 (güncellendi: 13:48 22.11.2022) Abone ol
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Güvenlik güçleri hemen yakaladı ama asıl sorulması gereken soruyu sormadık, bu terörist sınırdan nasıl geçti? " dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşuyor.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:
Terör bir insanlık suçudur, terör konusunda beraber olmak zorundayız. Hangi amacı taşırsa taşısın karşı çıkmak zorundayız. Terör zaten toplumu bölmek istiyor. Her terör olayından sonra çekişme olmasın istiyoruz. Beyoğlu'na bombalar atıldı, insanlar hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri hemen yakaladı ama asıl sorulması gereken soruyu sormadık, bu terörist sınırdan nasıl geçti? Nasıl oluyor da sınırlar yol geçen hanına dönüyor? Kim izin verdi bu teröristlere?
Terörle mücadele ediyorum, oradan oy devşirebilir miyim? diyorlar.