Kılıçdaroğlu: Bu terörist sınırdan nasıl geçti?

Terör bir insanlık suçudur, terör konusunda beraber olmak zorundayız. Hangi amacı taşırsa taşısın karşı çıkmak zorundayız. Terör zaten toplumu bölmek istiyor. Her terör olayından sonra çekişme olmasın istiyoruz. Beyoğlu'na bombalar atıldı, insanlar hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri hemen yakaladı ama asıl sorulması gereken soruyu sormadık, bu terörist sınırdan nasıl geçti? Nasıl oluyor da sınırlar yol geçen hanına dönüyor? Kim izin verdi bu teröristlere?