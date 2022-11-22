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https://sputniknews.com.tr/20221122/kazakistandaki-cumhurbaskanligi-secimlerinde-tokayevin-galibiyeti-kesinlesti-1063717290.html
Kazakistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tokayev'in galibiyeti kesinleşti
Kazakistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tokayev'in galibiyeti kesinleşti
Kazakistan'da görevdeki Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 81.31'ini aldı. 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T14:37+0300
2022-11-22T14:37+0300
dünya
kasım cömert tokayev
kazakistan
seçim
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Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonu, 20 Kasım'da ülkede düzenlenen erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı.Buna göre, 6 adayın yarıştığı seçimi oyların yüzde 81,31’ini alan Tokayev yeniden kazandı.Yaklaşık 12 milyon kayıtlı seçmenin 8 milyon 300 bininin sandık başına gittiği seçimlerde, görevdeki Cumhurbaşkanı Tokayev'e 6 milyon 456 bin 393 kişi oy verdi.Diğer adaylardan Jiguli Dayrabeyav yüzde 3.42 (271 bin 641 kişi), Karakat Abden yüzde 2.60 (206 bin 206 kişi), Meiram Kajıken yüzde 2.53 (200 bin 907 kişi), Nurlan Auesbayev yüzde 2.22 (176 bin 116 kişi) ve Saltanat Turısbekova yüzde 2.12 (168 bin 731 kişi) oy oranına sahip oldu.Ayrıca seçmenlerin yüzde 5,8'i (460 bin 484 kişi) söz konusu seçimlerde ilk kez oy pusulasında yer alan 'hepsine karşı' seçeneğinden yana oyunu kullandı.Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Nurlan Abdirov, yaptığı açıklamada, Kazakistan Anayasası gereği seçimlerde seçmenin yüzde 50'den fazlasının oyunu alan adayın Cumhurbaşkanı olarak seçildiğini belirterek "Böylece 20 Kasım 2022'de düzenlenen erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan Cumhurbaşkanlığına seçilmiştir" dedi.Tokayev, 26 Kasım'da başkent Astana'da düzenlenecek yemin töreninde ant içerek görevine başlayacak.
https://sputniknews.com.tr/20221121/kazakistanda-devlet-baskanligi-secimi-tokayev-acik-ara-kazandi-1063668771.html
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kasım cömert tokayev, kazakistan, seçim
kasım cömert tokayev, kazakistan, seçim

Kazakistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tokayev'in galibiyeti kesinleşti

14:37 22.11.2022
© SputnikKazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev
Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2022
© Sputnik
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Kazakistan'da görevdeki Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 81.31'ini aldı.
Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonu, 20 Kasım'da ülkede düzenlenen erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, 6 adayın yarıştığı seçimi oyların yüzde 81,31’ini alan Tokayev yeniden kazandı.
Yaklaşık 12 milyon kayıtlı seçmenin 8 milyon 300 bininin sandık başına gittiği seçimlerde, görevdeki Cumhurbaşkanı Tokayev'e 6 milyon 456 bin 393 kişi oy verdi.
Diğer adaylardan Jiguli Dayrabeyav yüzde 3.42 (271 bin 641 kişi), Karakat Abden yüzde 2.60 (206 bin 206 kişi), Meiram Kajıken yüzde 2.53 (200 bin 907 kişi), Nurlan Auesbayev yüzde 2.22 (176 bin 116 kişi) ve Saltanat Turısbekova yüzde 2.12 (168 bin 731 kişi) oy oranına sahip oldu.
Ayrıca seçmenlerin yüzde 5,8'i (460 bin 484 kişi) söz konusu seçimlerde ilk kez oy pusulasında yer alan 'hepsine karşı' seçeneğinden yana oyunu kullandı.
Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Nurlan Abdirov, yaptığı açıklamada, Kazakistan Anayasası gereği seçimlerde seçmenin yüzde 50'den fazlasının oyunu alan adayın Cumhurbaşkanı olarak seçildiğini belirterek "Böylece 20 Kasım 2022'de düzenlenen erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan Cumhurbaşkanlığına seçilmiştir" dedi.
Tokayev, 26 Kasım'da başkent Astana'da düzenlenecek yemin töreninde ant içerek görevine başlayacak.
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