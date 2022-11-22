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https://sputniknews.com.tr/20221122/isvec-disisleri-bakani-billstrom-terore-karsi-turkiyenin-kendini-savunma-hakki-var-1063698542.html
İsveç Dışişleri Bakanı Billström: Teröre karşı Türkiye'nin kendini savunma hakkı var
İsveç Dışişleri Bakanı Billström: Teröre karşı Türkiye'nin kendini savunma hakkı var
İsveç Dışişleri Bakanı Billström, Türkiye'nin teröre karşı kendisini savunma hakkı bulunduğunu söyledi. 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T00:19+0300
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dünya
isveç
türkiye
terör
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Fransa'nın başkenti Paris'te Moldova için uluslararası bağış konferansına katılan İsveç Dışişleri Balanı Tobias Billström, ülkesinin Expressen gazetesine açıklamalarda bulundu.Türkiye'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyinde başlattığı 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı' hakkında konuşan Billström, "Türkiye terör saldırısına maruz kalan bir ülkedir ve terör saldırısına maruz kalan devletlerin kendini savunma hakkı vardır" ifadesini kullandı.Türkiye'nin kendisini terörden koruyabileceğini aktaran Billström, sivil kayıplardan kaçınılması gerektiğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20221121/isvec-buyukelcisi-disisleri-bakanligina-cagrildi-1063692834.html
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isveç, türkiye, terör, tobias billström
isveç, türkiye, terör, tobias billström

İsveç Dışişleri Bakanı Billström: Teröre karşı Türkiye'nin kendini savunma hakkı var

00:19 22.11.2022
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALLTobias Billström
Tobias Billström - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2022
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALL
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İsveç Dışişleri Bakanı Billström, Türkiye'nin teröre karşı kendisini savunma hakkı bulunduğunu söyledi.
Fransa'nın başkenti Paris'te Moldova için uluslararası bağış konferansına katılan İsveç Dışişleri Balanı Tobias Billström, ülkesinin Expressen gazetesine açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyinde başlattığı 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı' hakkında konuşan Billström, "Türkiye terör saldırısına maruz kalan bir ülkedir ve terör saldırısına maruz kalan devletlerin kendini savunma hakkı vardır" ifadesini kullandı.
Türkiye'nin kendisini terörden koruyabileceğini aktaran Billström, sivil kayıplardan kaçınılması gerektiğini belirtti.
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