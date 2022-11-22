https://sputniknews.com.tr/20221122/isvec-disisleri-bakani-billstrom-terore-karsi-turkiyenin-kendini-savunma-hakki-var-1063698542.html
İsveç Dışişleri Bakanı Billström: Teröre karşı Türkiye'nin kendini savunma hakkı var
İsveç Dışişleri Bakanı Billström: Teröre karşı Türkiye'nin kendini savunma hakkı var
İsveç Dışişleri Bakanı Billström, Türkiye'nin teröre karşı kendisini savunma hakkı bulunduğunu söyledi. 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T00:19+0300
2022-11-22T00:19+0300
2022-11-22T00:19+0300
dünya
isveç
türkiye
terör
tobias billström
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Fransa'nın başkenti Paris'te Moldova için uluslararası bağış konferansına katılan İsveç Dışişleri Balanı Tobias Billström, ülkesinin Expressen gazetesine açıklamalarda bulundu.Türkiye'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyinde başlattığı 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı' hakkında konuşan Billström, "Türkiye terör saldırısına maruz kalan bir ülkedir ve terör saldırısına maruz kalan devletlerin kendini savunma hakkı vardır" ifadesini kullandı.Türkiye'nin kendisini terörden koruyabileceğini aktaran Billström, sivil kayıplardan kaçınılması gerektiğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20221121/isvec-buyukelcisi-disisleri-bakanligina-cagrildi-1063692834.html
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isveç, türkiye, terör, tobias billström
isveç, türkiye, terör, tobias billström
İsveç Dışişleri Bakanı Billström: Teröre karşı Türkiye'nin kendini savunma hakkı var
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İsveç Dışişleri Bakanı Billström, Türkiye'nin teröre karşı kendisini savunma hakkı bulunduğunu söyledi.
Fransa'nın başkenti Paris'te Moldova için uluslararası bağış konferansına katılan İsveç Dışişleri Balanı Tobias Billström, ülkesinin Expressen gazetesine açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyinde başlattığı 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı' hakkında konuşan Billström, "Türkiye terör saldırısına maruz kalan bir ülkedir ve terör saldırısına maruz kalan devletlerin kendini savunma hakkı vardır" ifadesini kullandı.
Türkiye'nin kendisini terörden koruyabileceğini aktaran Billström, sivil kayıplardan kaçınılması gerektiğini belirtti.