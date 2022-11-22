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İstanbul'da yağış trafik yoğunluğunu artırdı
İstanbul'da yağış trafik yoğunluğunu artırdı
Kentte gece saatlerinden itibaren başlayan yağış yer yer etkili olmaya devam ederken birçok noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor. 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T08:29+0300
2022-11-22T08:29+0300
türkiye
türkiye
istanbul
trafik
yağış
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Yer yer etkili olan yağış trafiği olumsuz yönde etkiliyor.Kentin birçok bölgesinde ve Anadolu ile Avrupa yakalarını birbirine bağlayan köprülerde trafik yoğunluğu arttı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 07.50 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 67'e kadar ulaştı.
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türkiye, istanbul, trafik, yağış
türkiye, istanbul, trafik, yağış

İstanbul'da yağış trafik yoğunluğunu artırdı

08:29 22.11.2022
© İHA / İSMET AKTAŞİstanbul'da gece saatlerinden itibaren başlayan yağış yer yer etkili olmaya devam ederken birçok noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor.
İstanbul'da gece saatlerinden itibaren başlayan yağış yer yer etkili olmaya devam ederken birçok noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2022
© İHA / İSMET AKTAŞ
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Kentte gece saatlerinden itibaren başlayan yağış yer yer etkili olmaya devam ederken birçok noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Yer yer etkili olan yağış trafiği olumsuz yönde etkiliyor.
Kentin birçok bölgesinde ve Anadolu ile Avrupa yakalarını birbirine bağlayan köprülerde trafik yoğunluğu arttı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 07.50 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 67'e kadar ulaştı.
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