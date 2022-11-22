https://sputniknews.com.tr/20221122/istanbulda-yagis-trafik-yogunlugunu-artirdi-1063703338.html
İstanbul'da yağış trafik yoğunluğunu artırdı
İstanbul'da yağış trafik yoğunluğunu artırdı
Kentte gece saatlerinden itibaren başlayan yağış yer yer etkili olmaya devam ederken birçok noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor. 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T08:29+0300
2022-11-22T08:29+0300
2022-11-22T08:29+0300
türkiye
türkiye
istanbul
trafik
yağış
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/16/1063703192_0:259:2721:1789_1920x0_80_0_0_5bfdccc8804fe5edd51f378eab5c3035.jpg
Yer yer etkili olan yağış trafiği olumsuz yönde etkiliyor.Kentin birçok bölgesinde ve Anadolu ile Avrupa yakalarını birbirine bağlayan köprülerde trafik yoğunluğu arttı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 07.50 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 67'e kadar ulaştı.
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/16/1063703192_0:4:2721:2044_1920x0_80_0_0_0507b680cba00a7fc89a00525cca4578.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, istanbul, trafik, yağış
türkiye, istanbul, trafik, yağış
İstanbul'da yağış trafik yoğunluğunu artırdı
Abone ol
Kentte gece saatlerinden itibaren başlayan yağış yer yer etkili olmaya devam ederken birçok noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Yer yer etkili olan yağış trafiği olumsuz yönde etkiliyor.
Kentin birçok bölgesinde ve Anadolu ile Avrupa yakalarını birbirine bağlayan köprülerde trafik yoğunluğu arttı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 07.50 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 67'e kadar ulaştı.