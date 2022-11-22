https://sputniknews.com.tr/20221122/istanbulda-yagis-trafik-yogunlugunu-artirdi-1063703338.html

İstanbul'da yağış trafik yoğunluğunu artırdı

İstanbul'da yağış trafik yoğunluğunu artırdı

Kentte gece saatlerinden itibaren başlayan yağış yer yer etkili olmaya devam ederken birçok noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor. 22.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-22T08:29+0300

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türkiye

türkiye

istanbul

trafik

yağış

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Yer yer etkili olan yağış trafiği olumsuz yönde etkiliyor.Kentin birçok bölgesinde ve Anadolu ile Avrupa yakalarını birbirine bağlayan köprülerde trafik yoğunluğu arttı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 07.50 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 67'e kadar ulaştı.

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türkiye, istanbul, trafik, yağış