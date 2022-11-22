https://sputniknews.com.tr/20221122/istanbulda-tramvayda-kadini-taciz-ettigi-iddiasiyla-bir-kisi-dovuldu-1063712532.html
İstanbul'da tramvayda kadını taciz ettiği iddiasıyla bir kişi dövüldü
İstanbul'da tramvayda kadını taciz ettiği iddiasıyla bir kişi dövüldü
İstanbul'da, tramvayda bir kadına tacizde bulunduğu iddia edilen yolcuyu çevredekiler dövdü. Tramvaydan indirilen taciz şüphelisi, polis ekibine teslim edildi 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T13:16+0300
2022-11-22T13:16+0300
2022-11-22T13:16+0300
yaşam
istanbul
tramvay
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Fatih'te tramvay ile yolculuk eden Afrikalı bir kadına tacizde bulunduğu iddia edilen Iraklı yolcuyu çevredekiler dövdü. Tramvaydan indirilen taciz şüphelisi polise teslim edildi.DHA'nın haberine göre, Eminönü yönüne giden tramvayda Afrikalı bir kadın yolcunun arkasına yaklaşarak tacizde bulunduğu iddia edilen Iraklı yolcuyu çevredekiler fark etti.Kadının da tepki vermesi üzerine tramvaydaki yolcular, tacizde bulunduğu öne sürülen kişiye saldırdı. Tramvaydan indirilen taciz şüphelisi, ihbar üzerine gelen polis ekibine teslim edildi.
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istanbul, tramvay
İstanbul'da tramvayda kadını taciz ettiği iddiasıyla bir kişi dövüldü
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İstanbul'da, tramvayda bir kadına tacizde bulunduğu iddia edilen yolcuyu çevredekiler dövdü. Tramvaydan indirilen taciz şüphelisi, polis ekibine teslim edildi
Fatih'te tramvay ile yolculuk eden Afrikalı bir kadına tacizde bulunduğu iddia edilen Iraklı yolcuyu çevredekiler dövdü. Tramvaydan indirilen taciz şüphelisi polise teslim edildi.
DHA'nın haberine göre, Eminönü yönüne giden tramvayda Afrikalı bir kadın yolcunun arkasına yaklaşarak tacizde bulunduğu iddia edilen Iraklı yolcuyu çevredekiler fark etti.
Kadının da tepki vermesi üzerine tramvaydaki yolcular, tacizde bulunduğu öne sürülen kişiye saldırdı. Tramvaydan indirilen taciz şüphelisi, ihbar üzerine gelen polis ekibine teslim edildi.