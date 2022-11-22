Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221122/istanbulda-simit-tezgahindan-fare-cikti-1063702901.html
İstanbul'da simit tezgahından fare çıktı
İstanbul'da simit tezgahından fare çıktı
İstanbul'un Pendik ilçesinde kilitli halde bulunan bir simit tezgahında farenin gezdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Simit arabasındaki fareyi... 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T07:48+0300
2022-11-22T07:48+0300
türkiye
istanbul
pendik
simit
fare
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/16/1063702755_0:291:828:757_1920x0_80_0_0_a497d8a7f73cb83b67158b7ae0a8d984.jpg
Mide bulandıran görüntü, Pendik Köprüsü’ndeki bir otobüs durağının önünde kilitli halde bulunan simit tezgahından çekildi.Simit arabasının içine giren bir fare bir simitlerin satıldığı bölümde bir süre gezindi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Hijyen kurallarının hiçe sayıldığı anlara şahit olan gören vatandaşlar, görüntülere tepki gösterdi.
türkiye
istanbul
pendik
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/16/1063702755_0:214:828:835_1920x0_80_0_0_a796a88579376e991cad715f5b65bd4a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, pendik, simit, fare
istanbul, pendik, simit, fare

İstanbul'da simit tezgahından fare çıktı

07:48 22.11.2022
© İHA / AYKUT ZORİstanbul'un Pendik ilçesinde kilitli halde bulunan bir simit tezgahında farenin gezdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Simit arabasındaki fareyi görenler şaşkına döndü.
İstanbul'un Pendik ilçesinde kilitli halde bulunan bir simit tezgahında farenin gezdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Simit arabasındaki fareyi görenler şaşkına döndü. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2022
© İHA / AYKUT ZOR
Abone olTelegram
İstanbul'un Pendik ilçesinde kilitli halde bulunan bir simit tezgahında farenin gezdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Simit arabasındaki fareyi görenler şaşkına döndü.
Mide bulandıran görüntü, Pendik Köprüsü’ndeki bir otobüs durağının önünde kilitli halde bulunan simit tezgahından çekildi.

Simit arabasının içine giren bir fare bir simitlerin satıldığı bölümde bir süre gezindi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Hijyen kurallarının hiçe sayıldığı anlara şahit olan gören vatandaşlar, görüntülere tepki gösterdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала