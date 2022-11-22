https://sputniknews.com.tr/20221122/istanbulda-simit-tezgahindan-fare-cikti-1063702901.html
İstanbul'da simit tezgahından fare çıktı
İstanbul'da simit tezgahından fare çıktı
İstanbul'un Pendik ilçesinde kilitli halde bulunan bir simit tezgahında farenin gezdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Simit arabasındaki fareyi... 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T07:48+0300
2022-11-22T07:48+0300
2022-11-22T07:48+0300
türkiye
istanbul
pendik
simit
fare
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Mide bulandıran görüntü, Pendik Köprüsü’ndeki bir otobüs durağının önünde kilitli halde bulunan simit tezgahından çekildi.Simit arabasının içine giren bir fare bir simitlerin satıldığı bölümde bir süre gezindi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Hijyen kurallarının hiçe sayıldığı anlara şahit olan gören vatandaşlar, görüntülere tepki gösterdi.
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istanbul, pendik, simit, fare
istanbul, pendik, simit, fare
İstanbul'da simit tezgahından fare çıktı
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İstanbul'un Pendik ilçesinde kilitli halde bulunan bir simit tezgahında farenin gezdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Simit arabasındaki fareyi görenler şaşkına döndü.
Mide bulandıran görüntü, Pendik Köprüsü’ndeki bir otobüs durağının önünde kilitli halde bulunan simit tezgahından çekildi.
Simit arabasının içine giren bir fare bir simitlerin satıldığı bölümde bir süre gezindi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Hijyen kurallarının hiçe sayıldığı anlara şahit olan gören vatandaşlar, görüntülere tepki gösterdi.