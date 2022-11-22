https://sputniknews.com.tr/20221122/istanbulda-simit-tezgahindan-fare-cikti-1063702901.html

İstanbul'da simit tezgahından fare çıktı

İstanbul'da simit tezgahından fare çıktı

İstanbul'un Pendik ilçesinde kilitli halde bulunan bir simit tezgahında farenin gezdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Simit arabasındaki fareyi... 22.11.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

istanbul

pendik

simit

fare

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Mide bulandıran görüntü, Pendik Köprüsü’ndeki bir otobüs durağının önünde kilitli halde bulunan simit tezgahından çekildi.Simit arabasının içine giren bir fare bir simitlerin satıldığı bölümde bir süre gezindi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Hijyen kurallarının hiçe sayıldığı anlara şahit olan gören vatandaşlar, görüntülere tepki gösterdi.

türkiye

istanbul

pendik

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istanbul, pendik, simit, fare