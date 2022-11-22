https://sputniknews.com.tr/20221122/istanbulda-bir-esnaf-3uncu-kattan-dusen-kediyi-havada-yakaladi-1063700600.html
İstanbul'da bir esnaf 3'üncü kattan düşen kediyi havada yakaladı
İstanbul'da bir esnaf 3'üncü kattan düşen kediyi havada yakaladı
Güngören’de Özgür Anlı isimli esnaf sokakta çay içtiği sırada 3'üncü kattan düşen kediyi havada yakaladı. 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T02:07+0300
2022-11-22T02:07+0300
2022-11-22T02:07+0300
kedi
güngören
yakalama
yaşam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/16/1063700677_2:0:598:335_1920x0_80_0_0_22704c541d7262cd5c4b366a86054c95.jpg
İstanbul'da Güngören Sanayi Mahallesi’nde sokakta arkadaşı Adem Tekin ile birlikte çay içen Özgür Anlı 3'üncü katın penceresindeki Latte isimli kediyi fark etti. Bunun üzerine kedinin olduğu binanın giriş kısmında kollarını açıp beklemeye başladı.O sırada pencerenin pervazında gezen kedi dengesini kaybederek aşağı düştü. Esnaf Anlı ise düşen kediyi havada yakalayarak hayatını kurtardı. Kediyi havada yakalayan Özgür Anlı “Esnaf arkadaşlarla çay içerken kedinin camda gezdiğini gördüm. Düşeceğini hissedip camın altına doğru gittim. Havaya bakarken düştüğünü görünce direk ellerimi açtığım ve yakaladım. Kedinin sahibi camı açık bıraktığı için kedi camdan dışarı çıkıyor. Kedi mermerde dolaşırken ayağı kayıp aşağı düştü. Kedi düştü diye sahipleri çığlık attı. Bir süre aşağı bakmadılar. Sonra benim kucağımda olduğunu görünce rahatladılar. Kedi düştüğünde titriyordu” dedi. Esnaf arkadaşıyla çay içerken kediyi gören Adem Tekin “Özgürle çay içiyorduk. Kediyi camda görünce dedi ki ben de gideyim de düşebilir. Kedi düşünce havada yakaladı. Sahipleri Özgür’ün kediyi yakaladığını görmedikleri için ağladılar. Görünce rahatladılar” şeklinde konuştu.
güngören
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/16/1063700677_76:0:523:335_1920x0_80_0_0_9ed815bdf02ea152c1ee827df6670ff0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kedi, güngören, yakalama
İstanbul'da bir esnaf 3'üncü kattan düşen kediyi havada yakaladı
Abone ol
Güngören’de Özgür Anlı isimli esnaf sokakta çay içtiği sırada 3'üncü kattan düşen kediyi havada yakaladı.
İstanbul'da Güngören Sanayi Mahallesi’nde sokakta arkadaşı Adem Tekin ile birlikte çay içen Özgür Anlı 3'üncü katın penceresindeki Latte isimli kediyi fark etti. Bunun üzerine kedinin olduğu binanın giriş kısmında kollarını açıp beklemeye başladı.
O sırada pencerenin pervazında gezen kedi dengesini kaybederek aşağı düştü. Esnaf Anlı ise düşen kediyi havada yakalayarak hayatını kurtardı.
Kediyi havada yakalayan Özgür Anlı “Esnaf arkadaşlarla çay içerken kedinin camda gezdiğini gördüm. Düşeceğini hissedip camın altına doğru gittim. Havaya bakarken düştüğünü görünce direk ellerimi açtığım ve yakaladım. Kedinin sahibi camı açık bıraktığı için kedi camdan dışarı çıkıyor. Kedi mermerde dolaşırken ayağı kayıp aşağı düştü. Kedi düştü diye sahipleri çığlık attı. Bir süre aşağı bakmadılar. Sonra benim kucağımda olduğunu görünce rahatladılar. Kedi düştüğünde titriyordu” dedi.
Esnaf arkadaşıyla çay içerken kediyi gören Adem Tekin “Özgürle çay içiyorduk. Kediyi camda görünce dedi ki ben de gideyim de düşebilir. Kedi düşünce havada yakaladı. Sahipleri Özgür’ün kediyi yakaladığını görmedikleri için ağladılar. Görünce rahatladılar” şeklinde konuştu.