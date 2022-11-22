https://sputniknews.com.tr/20221122/irakin-duhok-kentinde-gaz-patlamasi-4-olu-26-yarali-1063701500.html
Irak'ın Duhok kentinde gaz patlaması: 4 ölü, 26 yaralı
Irak'ın Duhok kentinde gaz patlaması: 4 ölü, 26 yaralı
Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Duhok kentinde, bir binanın gaz tankında meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T03:26+0300
2022-11-22T03:26+0300
2022-11-22T03:26+0300
dünya
irak
irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
patlama
ölü
yaralı
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IKBY Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 26 kişinin hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.Patlamanın yaşandığı binada öğrenci yurdunun da bulunduğu kaydedildi.Süleymaniye'nin Kazive Mahallesi'ndeki bir evde 17 Kasım'da gaz kaçağı nedeniyle patlama meydana gelmişti. Patlama sonucu çöken evde 15 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
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irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
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irak, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), patlama, ölü, yaralı
irak, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), patlama, ölü, yaralı
Irak'ın Duhok kentinde gaz patlaması: 4 ölü, 26 yaralı
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Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Duhok kentinde, bir binanın gaz tankında meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.
IKBY Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 26 kişinin hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.
Patlamanın yaşandığı binada öğrenci yurdunun da bulunduğu kaydedildi.
Süleymaniye'nin Kazive Mahallesi'ndeki bir evde 17 Kasım'da gaz kaçağı nedeniyle patlama meydana gelmişti. Patlama sonucu çöken evde 15 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı bildirilmişti.