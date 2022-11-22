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https://sputniknews.com.tr/20221122/hincal-uluc-son-yolculuguna-ugurlandi-1063722011.html
Hıncal Uluç son yolculuğuna uğurlandı
Hıncal Uluç son yolculuğuna uğurlandı
Hayatını kaybeden gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç'un cenazesi toprağa verildi. 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T16:36+0300
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yaşam
hıncal uluç
gazeteci
cenaze
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Uluç'un cenaze namazı, Zincirlikuyu Camisi'nde öğle vakti kılındı.Cenaze törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, sarı-kırmızılıların eski başkanları Adnan Polat, Faruk Süren, teknik direktör Fatih Terim, Uluç'un ailesiyle spor, siyaset, sanat ve medya camiasından birçok isim katıldı.Hıncal Uluç'un naaşı, kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
https://sputniknews.com.tr/20221121/hincal-uluc-hayatini-kaybetti-1063664618.html
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hıncal uluç, gazeteci, cenaze
hıncal uluç, gazeteci, cenaze

Hıncal Uluç son yolculuğuna uğurlandı

16:36 22.11.2022 (güncellendi: 16:45 22.11.2022)
© AAHayatını kaybeden Hıncal Uluç, son yolculuğuna uğurlandı
Hayatını kaybeden Hıncal Uluç, son yolculuğuna uğurlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2022
© AA
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Hayatını kaybeden gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç'un cenazesi toprağa verildi.
Uluç'un cenaze namazı, Zincirlikuyu Camisi'nde öğle vakti kılındı.
Cenaze törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, sarı-kırmızılıların eski başkanları Adnan Polat, Faruk Süren, teknik direktör Fatih Terim, Uluç'un ailesiyle spor, siyaset, sanat ve medya camiasından birçok isim katıldı.
Hıncal Uluç'un naaşı, kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Hıncal Uluç - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2022
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