https://sputniknews.com.tr/20221122/hincal-uluc-son-yolculuguna-ugurlandi-1063722011.html
Hıncal Uluç son yolculuğuna uğurlandı
Hıncal Uluç son yolculuğuna uğurlandı
Hayatını kaybeden gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç'un cenazesi toprağa verildi. 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T16:36+0300
2022-11-22T16:36+0300
2022-11-22T16:45+0300
yaşam
hıncal uluç
gazeteci
cenaze
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Uluç'un cenaze namazı, Zincirlikuyu Camisi'nde öğle vakti kılındı.Cenaze törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, sarı-kırmızılıların eski başkanları Adnan Polat, Faruk Süren, teknik direktör Fatih Terim, Uluç'un ailesiyle spor, siyaset, sanat ve medya camiasından birçok isim katıldı.Hıncal Uluç'un naaşı, kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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hıncal uluç, gazeteci, cenaze
hıncal uluç, gazeteci, cenaze
Hıncal Uluç son yolculuğuna uğurlandı
16:36 22.11.2022 (güncellendi: 16:45 22.11.2022) Abone ol
Hayatını kaybeden gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç'un cenazesi toprağa verildi.
Uluç'un cenaze namazı, Zincirlikuyu Camisi'nde öğle vakti kılındı.
Cenaze törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, sarı-kırmızılıların eski başkanları Adnan Polat, Faruk Süren, teknik direktör Fatih Terim, Uluç'un ailesiyle spor, siyaset, sanat ve medya camiasından birçok isim katıldı.
Hıncal Uluç'un naaşı, kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.