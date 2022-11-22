https://sputniknews.com.tr/20221122/galler-abd-karsisinda-1-puani-bale-ile-kurtardi-1063698247.html

Galler, ABD karşısında 1 puanı Bale ile kurtardı

Galler, ABD karşısında 1 puanı Bale ile kurtardı

2022 Dünya Kupası B Grubu maçında ABD ile Galler'i 1-1 berabere kalarak birer puanın sahibi oldu. ABD Weah'la öne geçerken, Galler bu gole Bale'in penaltısıyla... 22.11.2022, Sputnik Türkiye

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spor

abd

galler

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Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda ABD ile Galler, B Grubu'nda kozlarını paylaştı. Mücadele her iki yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere tamamlandı.Amerika Birleşik Devletleri 36. dakikada Timothy Weah'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.İkinci yarıda baskısını artıran Galler, 82. dakikada eşitlik sayısını buldu. Galler''in süper yıldızı Gareth Bale, kendi kazandırdığı penaltıda topu filelerle buluşturup takımına 1 puanı getirdi.B Grubu'nda alınan sonuçların ardından İngiltere 3 puanla ilk sıraya yerleşirken, 1!er puanlı ABD ve Galler 2 ve 3. sırayı paylaştı. 0 puanlı İran ise ilk maçların ardından son sırada yer aldı.

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