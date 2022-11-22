https://sputniknews.com.tr/20221122/fransada-bu-yil-yaz-sicaklari-nedeniyle-2-bin-816-kisi-oldu-1063729768.html

Fransa'da bu yıl yaz sıcakları nedeniyle 2 bin 816 kişi öldü

Fransa'da bu yıl yaz sıcakları nedeniyle 2 bin 816 kişi öldü

Fransa'da 1900 yılından beri tarihin en yüksek ikinci sıcaklarının yaşandığı yaz döneminde, bu yüzden 2 bin 816 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 22.11.2022, Sputnik Türkiye

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Fransa'da bu yıl kavurucu yaz sıcakları nedeniyle 2 bin 816 kişi yaşamını yitirdiFransa Kamu Sağlığından paylaşılan bilgilere göre, sıcaklıklar ve Kovid-19 salgınıyla bağlantılı olarak bu yıl 10 bin 420 kişi öldü.Bu kişilerden 2 bin 816'sı, doğrudan yazın 14-22 Haziran, 9-27 Temmuz ve 29 Temmuz-14 Ağustos tarihleri arasında yaşanan 3 sıcaklık dalgası nedeniyle yaşamını yitirdi. Söz konusu dönemlerde görülen aşırı sıcaklar da 1900'den bu yana ülkede yaşanan "en yüksek sıcaklık" olarak kayıtlara geçti.Diğer yandan, kavurucu sıcaklar nedeniyle yaşanan 2 bin 816 ölümün 2 bin 272'sini 75 yaş ve üstü kişiler oluşturdu.Ülkede, 2003'te anormal sıcaklar nedeniyle 15 bin kişi yaşamını yitirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220724/fransada-asiri-sicaklik-nedeniyle-su-kullanimina-kisitlamalar-getirildi-1059086790.html

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