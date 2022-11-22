https://sputniknews.com.tr/20221122/estonyada-iki-kisi-575-milyon-dolarlik-kripto-para-dolandiriciligindan-gozaltina-alindi-1063732236.html

Estonya'da iki kişi 575 milyon dolarlık kripto para dolandırıcılığından gözaltına alındı

Estonya'da iki kişi 575 milyon dolarlık kripto para dolandırıcılığından gözaltına alındı

Estonya polisi, yüz binlerce kişinin mağdur olduğu 575 milyon dolarlık kripto para birimi dolandırıcılığı şüphesiyle iki kişiyi gözaltına aldı. 22.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-22T22:32+0300

2022-11-22T22:32+0300

2022-11-22T22:38+0300

türkiye

bbc

abd adalet bakanlığı

kripto

kripto para

dolandırıcılık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/01/1053351387_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_bf678f0515411619bff72aee08638d1b.jpg

BBC'de yer alan habere göre, Estonya polisinin FBI ile yürüttüğü soruşturmada Sergei Potapenko ve Ivan Turogin isimli Estonya vatandaşları gözaltına alındı.37 yaşındaki şüphelilerin, insanları HashFlare adlı kripto para madenciliği hizmetine ve Polybius isimli sahte sanal bankaya yatırım yapmaya teşvik ederek dolandırdığı belirtildi.ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklamada, şüphelilerin elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama komplosu kurmakla suçlandığı aktarıldı.ABD'de elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarında 20 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.Açıklamada, sanıkların Estonya'nın başkenti Tallinn'de mahkemeye çıkarıldığı ve ABD'ye iade talebiyle tutuklu bulundukları belirtildi.Dünyanın dört bir yanından insanların 2015'ten 2019'a kadar yarım milyar dolardan fazla HashFlare sözleşmesi satın aldıkları düşünülüyor.Şüphelilerin ayrıca Polybius adlı hayali bankaya yatırım yapmaları halinde temettü taahhüdünde bulunarak 25 milyon dolar topladıklarına inanılıyor.Şüphelilerin en az 75 mülk ve lüks araba satın alarak dolandırıcılıktan elde ettikleri gelirleri aklamak için paravan şirketler kurduğu kaydediliyor.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bbc, abd adalet bakanlığı, kripto, kripto para, dolandırıcılık