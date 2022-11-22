https://sputniknews.com.tr/20221122/estonyada-iki-kisi-575-milyon-dolarlik-kripto-para-dolandiriciligindan-gozaltina-alindi-1063732236.html
Estonya'da iki kişi 575 milyon dolarlık kripto para dolandırıcılığından gözaltına alındı
Estonya'da iki kişi 575 milyon dolarlık kripto para dolandırıcılığından gözaltına alındı
Estonya polisi, yüz binlerce kişinin mağdur olduğu 575 milyon dolarlık kripto para birimi dolandırıcılığı şüphesiyle iki kişiyi gözaltına aldı. 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T22:32+0300
2022-11-22T22:32+0300
2022-11-22T22:38+0300
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BBC'de yer alan habere göre, Estonya polisinin FBI ile yürüttüğü soruşturmada Sergei Potapenko ve Ivan Turogin isimli Estonya vatandaşları gözaltına alındı.37 yaşındaki şüphelilerin, insanları HashFlare adlı kripto para madenciliği hizmetine ve Polybius isimli sahte sanal bankaya yatırım yapmaya teşvik ederek dolandırdığı belirtildi.ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklamada, şüphelilerin elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama komplosu kurmakla suçlandığı aktarıldı.ABD'de elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarında 20 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.Açıklamada, sanıkların Estonya'nın başkenti Tallinn'de mahkemeye çıkarıldığı ve ABD'ye iade talebiyle tutuklu bulundukları belirtildi.Dünyanın dört bir yanından insanların 2015'ten 2019'a kadar yarım milyar dolardan fazla HashFlare sözleşmesi satın aldıkları düşünülüyor.Şüphelilerin ayrıca Polybius adlı hayali bankaya yatırım yapmaları halinde temettü taahhüdünde bulunarak 25 milyon dolar topladıklarına inanılıyor.Şüphelilerin en az 75 mülk ve lüks araba satın alarak dolandırıcılıktan elde ettikleri gelirleri aklamak için paravan şirketler kurduğu kaydediliyor.
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bbc, abd adalet bakanlığı, kripto, kripto para, dolandırıcılık
bbc, abd adalet bakanlığı, kripto, kripto para, dolandırıcılık
Estonya'da iki kişi 575 milyon dolarlık kripto para dolandırıcılığından gözaltına alındı
22:32 22.11.2022 (güncellendi: 22:38 22.11.2022) Abone ol
Estonya polisi, yüz binlerce kişinin mağdur olduğu 575 milyon dolarlık kripto para birimi dolandırıcılığı şüphesiyle iki kişiyi gözaltına aldı.
BBC'de yer alan habere göre, Estonya polisinin FBI ile yürüttüğü soruşturmada Sergei Potapenko ve Ivan Turogin isimli Estonya vatandaşları gözaltına alındı.
37 yaşındaki şüphelilerin, insanları HashFlare adlı kripto para madenciliği hizmetine ve Polybius isimli sahte sanal bankaya yatırım yapmaya teşvik ederek dolandırdığı belirtildi.
ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklamada, şüphelilerin elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama komplosu kurmakla suçlandığı aktarıldı.
ABD'de elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarında 20 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.
Açıklamada, sanıkların Estonya'nın başkenti Tallinn'de mahkemeye çıkarıldığı ve ABD'ye iade talebiyle tutuklu bulundukları belirtildi.
Dünyanın dört bir yanından insanların 2015'ten 2019'a kadar yarım milyar dolardan fazla HashFlare sözleşmesi satın aldıkları düşünülüyor.
Şüphelilerin ayrıca Polybius adlı hayali bankaya yatırım yapmaları halinde temettü taahhüdünde bulunarak 25 milyon dolar topladıklarına inanılıyor.
Şüphelilerin en az 75 mülk ve lüks araba satın alarak dolandırıcılıktan elde ettikleri gelirleri aklamak için paravan şirketler kurduğu kaydediliyor.