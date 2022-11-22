https://sputniknews.com.tr/20221122/el-sisinin-dohada-erdoganla-el-sikismaya-yanasmasi-onemli-bir-yumusama-isareti-1063735659.html

'El Sisi'nin Doha'da Erdoğan'la el sıkışmaya yanaşması önemli bir yumuşama işareti'

'El Sisi'nin Doha'da Erdoğan'la el sıkışmaya yanaşması önemli bir yumuşama işareti'

Musa Özuğurlu’ya göre, el Sisi’nin Erdoğan'la el sıkışmayı kabul etmesi yumuşamaya işaret. Mısır tarafının 'Türkiye bize karşı hata yaptı, şimdi hatasından... 22.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-22T22:57+0300

2022-11-22T22:57+0300

2022-11-23T00:59+0300

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2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış resepsiyonu Ortadoğu diplomasisinin flaş gelişmesine vesile oldu. Türkiye-Mısır ilişkilerinde son dönemde 'normalleşme' diye anılan süreç tıkanmış görünürken, Doha'daki açılış töreni öncesinde düzenlenen resepsiyonda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Mısırlı mevkidaşı Abdülfettah es Sisi kameralar önünde el sıkıştı ve hatta ellerini birbirinin üzerine koyarak poz verdi. Erdoğan, 3 Temmuz 2013'te Mısır ordusunun müdahalesi sonrasında el Sisi'yi şahsi olarak çok ağır eleştirmiş ve kendisiyle kesinlikle görüşmeyeceğini dile getirmişken, bu görüntüler 'yeni bir başlangıç' yorumlarını getirdi.Mısır haber kanalı Al Qahera News, Doha'da Sisi ile Erdoğan'ın zirve toplantısı yaptığını iddia etti. Bu konuda iki taraf da açıklamada bulunmadı. Erdoğan, Türkiye'ye dönüşte Sisi ile verdiği pozla ilgili "Yeniden niye olmasın, yeniden niye başlamasın" derken, Mısır Cumhurbaşkanlığından "Cumhurbaşkanları, iki ülkeyi ve halklarını birbirine bağlayan derin ve tarihi ilişkilerin altını çizdi. Bunun iki taraf arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesinin başlangıcı olacağına karar verildi" açıklaması yapıldı.Türkiye'nin BAE ve Suudi Arabistan ile ilişkileri düzeltme hamlelerine koşut olarak geçen yıl Mısır ile ikili düzeyde istişare turları başlamıştı. Ancak geçen ekimde Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, diyaloğun Ankara'nın Libya politikalarını değiştirmeye dair hiçbir işaret göstermemesi nedeniyle durduğunu söylemişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise bu ay başında "Mısır ilişkileri normalleştirme konusunda samimiyse adım atar. Normalleşme yavaş gidiyor ama bu bizimle ilgili değil" demişti.Erdoğan ile Sisi temasını, Türkiye ve Mısır normalleşmesini Musa Özuğurlu ile konuştuk.‘Sisi’nin el sıkışmayı kabul etmiş olması yavaş yavaş yumuşamaya başladığını gösterir'Musa Özuğurlu’ya göre, bölge bloklar halinde değerlendirildiğinde, Türkiye'nin BAE ve Suudi Arabistan'la ilişkileri düzeltmesinin ardından Mısır'la da benzer hamle kaçınılmazdı. İlişkilerin bozulmasında Türkiye'nin İhvan destekçiliğiyle Mısır'ın içişlerine karışmasının yanında Libya'da karşı karşıya gelinmesi olduğunu vurgulayan Özuğurlu, 'şikayetçi' tarafın Kahire olmasından hareketle el Sisi'nin Doha'daki el sıkışmaya yanaşmasının önemli bir 'yumuşama işareti' olduğu görüşünde:'Türkiye bize karşı hata yaptı, biz tavrımızı koyduk ve Türkiye artık hatasından dönüyor yorumu yapıyorlar'Özuğurlu, Mısır medyasında dikkatli yorumlar yapıldığını belirtirken, Ankara'nın 'hatasından döndüğü ve Kahire'ye yanaştığı' değerlendirmelerinin öne çıktığını aktardı:'İki liderin buluşması olası ama önce daha alt düzeyde temasın olacağını düşünüyorum'Özuğurlu, bu aşamadan sonra Erdoğan-el Sisi görüşmesinin olası olduğunu vurguladı:“Herhalde önce dışişleri bakanları düzeyinde bir görüşme olabilir. Daha sonrasında belki iki lider bir araya gelir. Gerçekten çok ekstra bir durum olacak gibi. Sonuçta politikacılardan bahsediyoruz. Bizim açımızdan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından yola çıkarsak Mısır ile tekrar barışmak mümkün değildiyse, fakat bunun tersi olduysa gerçekten iki liderin buluşması da olası. Ama önce daha alt düzeyde bir temasın başlayacağını düşünüyorum."‘Mısır ile Libya konusunda anlaşma olursa bu problem çözülecek ama...’Özuğurlu'ya göre görüşme başlıkları, bilhassa Libya çetrefilli konu. Türkiye'nin Libya'da geri adım atmadığını ancak hem denizden hem karadan komşu olan Mısır'ın bu ülkede etkinliğinin arttığını vurgulayan Özuğurlu, Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi unsurunun da işleri karıştırdığını anımsattı:‘Türkiye Mısır, Suudi Arabistan ve BAE’yi Müslüman Kardeşler konusunda rahatlatabilir’Türkiye’de Müslüman Kardeşler yöneticilerinin bulunduğunu ve bazılarına da vatandaşlık verildiğini söyleyen Özuğurlu, Ankara’nın bu konuda daha pasif bir tutum içine girerek Mısır, Suudi Arabistan ve BAE’yi rahatlatabileceğini belirtti:‘Mısır ile problemler var ama Suriye ile araya kan girdi. Kararı asıl verecek olan Esad'Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile buluşmanın Sisi ile buluşmaktan daha zor olduğunu belirten Özuğurlu, Şam ile dışişleri bakanları düzeyinde bir fotoğraf verilmeye doğru gidildiği görüşünde. Erdoğan’ın Suriye’nin artık kendisiyle barışması gerektiğini düşündüğünü belirten Özuğurlu, asıl kararı verecek olanın Esad olduğu görüşünde:

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2022

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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radyo, eksen, abdülffetah sisi, recep tayyip erdoğan