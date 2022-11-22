Dünyanın en büyük Japon balıklarından biri Fransa'daki bir gölde yakalandı: 30 kilogram ağırlığında
12:58 22.11.2022 (güncellendi: 13:12 22.11.2022)
© DHASerada yetiştirilen süs balığı
© DHA
Günlük yaşantımızda genellikle küçük bir fanusun içinde yetiştirilen Japon balıkları, kimi zaman doğal ortamlarında ulaştıkları devasa boyutlarla görenleri hayrete düşürüyor. Son olarak Fransa'daki bir gölde ağırlığı 30 kilogramı aşan dev bir Japon balığı görüldü.
Fransa'da Andy Hackett isimli bir balıkçı Bluewater Gölleri'nde 30 kilogramlık dev bir Japon balığı yakaladı.
Balıkçılık yapılan göle yaklaşık 20 yıl önce bırakıldığı tahmin edilen dev Japon balığına renginden dolayı İngilizce'de 'havuç' anlamına gelen 'Carrot' ismi verildi.
Daily Mail'in haberine göre Hackett, dev balığı yaklaşık 25 dakika gibi bir sürede yakaladı.
British angler catches one of the world's biggest goldfish - weighing a whopping 67lbs 4oz https://t.co/K5zmgNRoWN— Daily Mail US (@DailyMail) November 21, 2022
Pulsuz sazan ve Japon balığı karması bir tür olduğu tahmin edilen balığı yakalayan 42 yaşındaki balıkçı, şöyle konuştu:
"Carrot'un orada olduğunu hep biliyordum, ancak onu yakalayabileceğimi hiç düşünmemiştim. Oltaya takılıp sağa sola hareket etmeye başladığında büyük bir balığın geleceğini tahmin ettim. Daha sonra 30-40 metre ötede yüzeye çıktı ve balığın turuncu olduğunu gördüm. "Onu yakalamak harikaydı, aynı zamanda tamamen şans eseriydi."
Hackett hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından dev Japon balığını göle geri bıraktı.
Bölgedeki balıkçılık müdürü Jason Cowler, şaşırtıcı avla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Carrot'u müşterilerin yakalaması için bir farklılık olsun diye 20 yıl önce göle bıraktık. Daha sonra büyüdükçe büyüdü ancak pek ortalara çıkmadı. Yakalanması oldukça zor bir balık."
Dünyanın en büyük Japon balıklarından biri Fransa'daki bir gölde yakalandı: 30 kilogram ağırlığındahttps://t.co/x1NE75SIKd pic.twitter.com/6EYdxfTbcx— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 22, 2022
13 Temmuz 2021, 15:00