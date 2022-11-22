https://sputniknews.com.tr/20221122/dunyanin-en-buyuk-japon-baligi-fransadaki-bir-golde-yakalandi-30-kilogram-agirliginda-1063711609.html

Dünyanın en büyük Japon balıklarından biri Fransa'daki bir gölde yakalandı: 30 kilogram ağırlığında

Dünyanın en büyük Japon balıklarından biri Fransa'daki bir gölde yakalandı: 30 kilogram ağırlığında

Günlük yaşantımızda genellikle küçük bir fanusun içinde yetiştirilen Japon balıkları, kimi zaman doğal ortamlarında ulaştıkları devasa boyutlarla görenleri... 22.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-22T12:58+0300

2022-11-22T12:58+0300

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Fransa'da Andy Hackett isimli bir balıkçı Bluewater Gölleri'nde 30 kilogramlık dev bir Japon balığı yakaladı.Balıkçılık yapılan göle yaklaşık 20 yıl önce bırakıldığı tahmin edilen dev Japon balığına renginden dolayı İngilizce'de 'havuç' anlamına gelen 'Carrot' ismi verildi.Daily Mail'in haberine göre Hackett, dev balığı yaklaşık 25 dakika gibi bir sürede yakaladı.Pulsuz sazan ve Japon balığı karması bir tür olduğu tahmin edilen balığı yakalayan 42 yaşındaki balıkçı, şöyle konuştu:Hackett hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından dev Japon balığını göle geri bıraktı.Bölgedeki balıkçılık müdürü Jason Cowler, şaşırtıcı avla ilgili şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20210713/abdde-bir-golde-bulunan-devasa-japon-baligi-yetkilileri-harekete-gecirdi-1044955781.html

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fransa, japon balığı, balıkçılık, göl