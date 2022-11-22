https://sputniknews.com.tr/20221122/dunya-kupasi-heyecani-veri-macta-1063725216.html

Dünya Kupası Heyecanı Veri Maç'ta

Dünya Kupası Heyecanı Veri Maç'ta

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nın heyecan veren maçları, Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında masaya... 22.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-22T18:21+0300

2022-11-22T18:21+0300

2022-11-22T18:21+0300

veri maç

dünya kupası

2022 dünya kupası

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Programın bu bölümünde turnuvanın açılış karşılaşması olan Katar – Ekvador maçı ile birlikte, İngiltere – İran, ABD – Galler ve Hollanda – Senegal müsabakaları, futbol performans karşılaştırma şirketi Comparisonator verilerine dayanarak ele alındı.Arjantinli süperstar Lionel Messi’ye özel bölüm açılarak, Dünya Kupası organizasyonlarındaki tüm verilerinin de aktarıldığı programda, Comparisonator verilerine göre turnuvanın en iyi 11’i de dinleyicilerle paylaşıldı.

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2022

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