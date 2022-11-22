https://sputniknews.com.tr/20221122/dunya-kupasi-heyecani-veri-macta-1063725216.html
Dünya Kupası Heyecanı Veri Maç'ta
Dünya Kupası Heyecanı Veri Maç'ta
Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nın heyecan veren maçları, Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında masaya... 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T18:21+0300
2022-11-22T18:21+0300
2022-11-22T18:21+0300
veri maç
dünya kupası
2022 dünya kupası
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Programın bu bölümünde turnuvanın açılış karşılaşması olan Katar – Ekvador maçı ile birlikte, İngiltere – İran, ABD – Galler ve Hollanda – Senegal müsabakaları, futbol performans karşılaştırma şirketi Comparisonator verilerine dayanarak ele alındı.Arjantinli süperstar Lionel Messi’ye özel bölüm açılarak, Dünya Kupası organizasyonlarındaki tüm verilerinin de aktarıldığı programda, Comparisonator verilerine göre turnuvanın en iyi 11’i de dinleyicilerle paylaşıldı.
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Ata Arslan
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ata Arslan
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0b/1063326671_90:0:543:453_100x100_80_0_0_164a8e42359f591bfc580723019d7cc6.jpg
dünya kupası, 2022 dünya kupası
dünya kupası, 2022 dünya kupası
Dünya Kupası Heyecanı Veri Maç'ta
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Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nın heyecan veren maçları, Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında masaya yatırılıyor.
Programın bu bölümünde turnuvanın açılış karşılaşması olan Katar – Ekvador maçı ile birlikte, İngiltere – İran, ABD – Galler ve Hollanda – Senegal müsabakaları, futbol performans karşılaştırma şirketi Comparisonator verilerine dayanarak ele alındı.
Arjantinli süperstar Lionel Messi’ye özel bölüm açılarak, Dünya Kupası organizasyonlarındaki tüm verilerinin de aktarıldığı programda, Comparisonator verilerine göre turnuvanın en iyi 11’i de dinleyicilerle paylaşıldı.