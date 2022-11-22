https://sputniknews.com.tr/20221122/dondurulmus-embriyo-mucizesi-abdde-30-yasindaki-ikizler-dunyaya-geldi-1063720495.html
Dondurulmuş embriyo mucizesi: ABD'de 30 yaşındaki ikizler dünyaya geldi
Dondurulmuş embriyo mucizesi: ABD'de 30 yaşındaki ikizler dünyaya geldi
4 çocuk sahibi ABD'li bir çiftin 31 Ekim 2022'de kucaklarına aldığı ikiz bebekleri, 22 Nisan 1992'de dondurulup bağışlanan embriyolar sayesinde doğdu. Lydia ve... 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T16:27+0300
2022-11-22T16:27+0300
2022-11-22T16:46+0300
yaşam
abd
oregon
tüp bebek
embriyo
ikiz
donör
çift
24 yıl önce dondurulan embriyo
dondurulmuş sperm
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ABD'de bir çiftin 30 yıl önce dondurulmuş embriyolardan ikizleri dünyaya geldi. Ulusal Embriyo Bağış Merkezi (NEDC), Lydia ve Timothy Ridgeway adı verilen ikizlerin canlı doğumla dünyaya gelen en uzun süre dondurulmuş embriyolar olduğunu söyledi.CNN'nin haberine göre, ABD'nin Oregon eyaletinde yaşayan Ridgeway çiftinin bundan 30 yıl önce, Nisan 1992'de dondurulan embriyolardan dünyaya gelen ikizleri, bir rekora imza attı. Önceki rekor, yaklaşık 27 yıldır dondurulmuş bir embriyodan 2020 yılında doğan Molly Gibson'a aitti. Dolayısıyla Rachel Ridgeway ile Philip Ridgeway'in 31 Ekim'de kucaklarına aldığı ikizleri, 'dünyanın en yaşlı bebekleri' unvanını aldı.Doğduklarında kız bebek Lydia 2.5 kg, erkek bebek Timothy 2.92 kg çekiyordu.Elde kalan embriyolarEn yaşlı ikizler embriyo bağışı sonucu doğdu ki, bu, genellikle in vitro fertilizasyon (IVF), yani tüp bebek yoluyla çocuk sahibi olan ebeveynlerin ekstra embriyoları bağışlaması sayesinde gerçekleşiyor. Sıfırın altında 200 derecede donduruldularBu örnekte de 30 yıl önce tüp bebek yöntemini kullanmış isimsiz bir donör çiftin bağışladığı embriyolar, sıfırın altında 200 derecede dondurularak saklandı. 22 Nisan 1992'de dondurulan embriyolar, West Coast doğurganlık laboratuvarında soğuk hava deposunda tutulduktan sonra 2007'de donör çift tarafından NEDC'ye bağışlandı ve o tarihten 15 yıl sonra Lydia ile Timothy'nin doğumuna yol açtı.'En uzun süredir bekleyen embriyolardan çocuk yapmak istedik'Halihazırda 8, 6, 3 ve 2 yaşlarında 4 çocuğu daha olan Ridgeway çifti, bağışlanan embriyoları kullanarak daha fazla çocuk sahibi olmaya karar verdi. Çift, donör ararken özellikle alıcı bulmanın zor olduğu embriyolar anlamına gelen 'özel değerlendirme' başlıklı kategoriye baktı.Dondurulduklarında bugünkü babaları 5 yaşındaydıCNN'e konuşan baba Ridgeway, "Dünyadaki en uzun süre donmuş embriyoların peşinde değildik. Biz sadece en uzun süredir bekleyenleri istedik. Akıllara durgunluk veren bir şey oldu. Bir bakıma onlar bizim en küçük çocuklarımız olsalar da ailemizin en büyükleri. Tanrı, Lydia ve Tim'e hayat verdiğinde ben henüz 5 yaşındaydım" dedi. Harvard Tıp Okulu'nun doğurganlık uzmanı Ellen S. Glazer, IVF tarafından yaratılan sayısız embriyo olduğunu ve bunların önünde 5 yol bulunduğunu söyledi: 1. Embriyo atılabilir.2. Çift, ek bir çocuk sahibi olmaya karar verebilir.3. Embriyolar bilimsel araştırmalara bağışlanabilir.4. Embriyolar başka bir kişiye veya çifte bağışlanabilir. 5. Karar vermemeye karar verilebilir.
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abd, oregon, tüp bebek, embriyo, ikiz, donör, çift, 24 yıl önce dondurulan embriyo, dondurulmuş sperm
abd, oregon, tüp bebek, embriyo, ikiz, donör, çift, 24 yıl önce dondurulan embriyo, dondurulmuş sperm
Dondurulmuş embriyo mucizesi: ABD'de 30 yaşındaki ikizler dünyaya geldi
16:27 22.11.2022 (güncellendi: 16:46 22.11.2022) Abone ol
4 çocuk sahibi ABD'li bir çiftin 31 Ekim 2022'de kucaklarına aldığı ikiz bebekleri, 22 Nisan 1992'de dondurulup bağışlanan embriyolar sayesinde doğdu. Lydia ve Timothy Ridgeway, dünyanın en yaşlı ikizleri olarak rekor kırdı.
ABD'de bir çiftin 30 yıl önce dondurulmuş embriyolardan ikizleri dünyaya geldi. Ulusal Embriyo Bağış Merkezi (NEDC), Lydia ve Timothy Ridgeway adı verilen ikizlerin canlı doğumla dünyaya gelen en uzun süre dondurulmuş embriyolar olduğunu söyledi.
CNN'nin haberine göre, ABD'nin Oregon eyaletinde yaşayan Ridgeway çiftinin bundan 30 yıl önce, Nisan 1992'de dondurulan embriyolardan dünyaya gelen ikizleri, bir rekora imza attı. Önceki rekor, yaklaşık 27 yıldır dondurulmuş bir embriyodan 2020 yılında doğan Molly Gibson'a aitti.
Dolayısıyla Rachel Ridgeway ile Philip Ridgeway'in 31 Ekim'de kucaklarına aldığı ikizleri, 'dünyanın en yaşlı bebekleri' unvanını aldı.
Doğduklarında kız bebek Lydia 2.5 kg, erkek bebek Timothy 2.92 kg çekiyordu.
Elde kalan embriyolar
En yaşlı ikizler embriyo bağışı sonucu doğdu ki, bu, genellikle in vitro fertilizasyon (IVF), yani tüp bebek yoluyla çocuk sahibi olan ebeveynlerin ekstra embriyoları bağışlaması sayesinde gerçekleşiyor.
Sıfırın altında 200 derecede donduruldular
Bu örnekte de 30 yıl önce tüp bebek yöntemini kullanmış isimsiz bir donör çiftin bağışladığı embriyolar, sıfırın altında 200 derecede dondurularak saklandı.
22 Nisan 1992'de dondurulan embriyolar, West Coast doğurganlık laboratuvarında soğuk hava deposunda tutulduktan sonra 2007'de donör çift tarafından NEDC'ye bağışlandı ve o tarihten 15 yıl sonra Lydia ile Timothy'nin doğumuna yol açtı.
'En uzun süredir bekleyen embriyolardan çocuk yapmak istedik'
Halihazırda 8, 6, 3 ve 2 yaşlarında 4 çocuğu daha olan Ridgeway çifti, bağışlanan embriyoları kullanarak daha fazla çocuk sahibi olmaya karar verdi. Çift, donör ararken özellikle alıcı bulmanın zor olduğu embriyolar anlamına gelen 'özel değerlendirme' başlıklı kategoriye baktı.
Dondurulduklarında bugünkü babaları 5 yaşındaydı
CNN'e konuşan baba Ridgeway, "Dünyadaki en uzun süre donmuş embriyoların peşinde değildik. Biz sadece en uzun süredir bekleyenleri istedik. Akıllara durgunluk veren bir şey oldu. Bir bakıma onlar bizim en küçük çocuklarımız olsalar da ailemizin en büyükleri. Tanrı, Lydia ve Tim'e hayat verdiğinde ben henüz 5 yaşındaydım" dedi.
Harvard Tıp Okulu'nun doğurganlık uzmanı Ellen S. Glazer, IVF tarafından yaratılan sayısız embriyo olduğunu ve bunların önünde 5 yol bulunduğunu söyledi:
2. Çift, ek bir çocuk sahibi olmaya karar verebilir.
3. Embriyolar bilimsel araştırmalara bağışlanabilir.
4. Embriyolar başka bir kişiye veya çifte bağışlanabilir.
5. Karar vermemeye karar verilebilir.