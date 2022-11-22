https://sputniknews.com.tr/20221122/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1063703757.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar 18.60 bandındaki seyrini sürdürüyor, euro ise 19.07 liradan işlem görüyor. 22.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-22T09:21+0300

2022-11-22T09:21+0300

2022-11-22T09:21+0300

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Dolar, 22 Kasım 2022 sabahında 18.60 lira bandının üzerindeki pozisyonuna devam ediyor.Spot piyasda dolar/TL alış fiyatı 18.6205 lira, satış fiyatı 18,6320 lira seviyesinde yer alıyor.Euro/TL 19.0758 lira alış fiyatı, 19.1481 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Euro/Dolar paritesi ise 1.0260 seviyesinde işlem görüyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın satış fiyatı 1742 dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın 1042 liraya alıcı buluyor.Spot piyasada altın satış fiyatları;Çeyrek altın 1732 lira,Yarım altın 3466 liraCumhuriyet altını 6908 liradan el değiştiriyor.

https://sputniknews.com.tr/20221121/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1063670154.html

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