https://sputniknews.com.tr/20221122/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1063703757.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 18.60 bandındaki seyrini sürdürüyor, euro ise 19.07 liradan işlem görüyor. 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T09:21+0300
2022-11-22T09:21+0300
2022-11-22T09:21+0300
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Dolar, 22 Kasım 2022 sabahında 18.60 lira bandının üzerindeki pozisyonuna devam ediyor.Spot piyasda dolar/TL alış fiyatı 18.6205 lira, satış fiyatı 18,6320 lira seviyesinde yer alıyor.Euro/TL 19.0758 lira alış fiyatı, 19.1481 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Euro/Dolar paritesi ise 1.0260 seviyesinde işlem görüyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın satış fiyatı 1742 dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın 1042 liraya alıcı buluyor.Spot piyasada altın satış fiyatları;Çeyrek altın 1732 lira,Yarım altın 3466 liraCumhuriyet altını 6908 liradan el değiştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221121/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1063670154.html
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dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar 18.60 bandındaki seyrini sürdürüyor, euro ise 19.07 liradan işlem görüyor.
Dolar, 22 Kasım 2022 sabahında 18.60 lira bandının üzerindeki pozisyonuna devam ediyor.
Spot piyasda dolar/TL alış fiyatı 18.6205 lira, satış fiyatı 18,6320 lira seviyesinde yer alıyor.
Euro/TL 19.0758 lira alış fiyatı, 19.1481 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Euro/Dolar paritesi ise 1.0260 seviyesinde işlem görüyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Ons altın satış fiyatı 1742 dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın 1042 liraya alıcı buluyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları;
Cumhuriyet altını 6908 liradan el değiştiriyor.