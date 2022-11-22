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https://sputniknews.com.tr/20221122/cumhurbaskani-erdogandan-is-insani-ahmet-fikret-evyapin-ailesine-taziye-telefonu-1063728496.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iş insanı Ahmet Fikret Evyap'ın ailesine taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iş insanı Ahmet Fikret Evyap'ın ailesine taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iş insanı Ahmet Fikret Evyap'ın vefatı dolayısıyla oğlu Mehmed Evyap'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti. 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T20:33+0300
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türkiye
recep tayyip erdoğan
ahmet fikret evyap
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede, Ahmet Fikret Evyap'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.
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recep tayyip erdoğan, ahmet fikret evyap
recep tayyip erdoğan, ahmet fikret evyap

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iş insanı Ahmet Fikret Evyap'ın ailesine taziye telefonu

20:33 22.11.2022
© İHA / HÜLYA KEKLİK-Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2022
© İHA / HÜLYA KEKLİK-
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iş insanı Ahmet Fikret Evyap'ın vefatı dolayısıyla oğlu Mehmed Evyap'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede, Ahmet Fikret Evyap'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.
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