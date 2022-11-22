https://sputniknews.com.tr/20221122/cumhurbaskani-erdogandan-is-insani-ahmet-fikret-evyapin-ailesine-taziye-telefonu-1063728496.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iş insanı Ahmet Fikret Evyap'ın ailesine taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iş insanı Ahmet Fikret Evyap'ın ailesine taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iş insanı Ahmet Fikret Evyap'ın vefatı dolayısıyla oğlu Mehmed Evyap'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti. 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T20:33+0300
2022-11-22T20:33+0300
2022-11-22T20:33+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
ahmet fikret evyap
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede, Ahmet Fikret Evyap'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.
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recep tayyip erdoğan, ahmet fikret evyap
recep tayyip erdoğan, ahmet fikret evyap
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iş insanı Ahmet Fikret Evyap'ın ailesine taziye telefonu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iş insanı Ahmet Fikret Evyap'ın vefatı dolayısıyla oğlu Mehmed Evyap'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede, Ahmet Fikret Evyap'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.