https://sputniknews.com.tr/20221122/cinde-sac-uzunlugu-27-metre-olan-kadin-internette-viral-oldu-1063714825.html

Çin'de saç uzunluğu 2.7 metre olan kadın internette viral oldu

Çin'de saç uzunluğu 2.7 metre olan kadın internette viral oldu

Çin’in güneyindeki Guangşi Zhuang Özerk Bölgesi’ndeki bir etnik topluluk üyesi kadın, 2 metre 7 santimetre uzunluğundaki saçları ile görenleri hayrete düşürdü. 22.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-22T13:43+0300

2022-11-22T13:43+0300

2022-11-22T13:45+0300

yaşam

çin

saç

guinness

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1054810120_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_0a2dd075d5cd76f9e269b09cca9f6959.jpg

Çin’in Guangşi Zhuang Özerk Bölgesi’nde bulunan Guilin kentindeki Yao etnik grubu üyesi kadınlar uzun ve sağlıklı görünen saçları ile dikkat çekiyor. Etnik grup üyesi bir kadın ise 2 metre 7 santimetre uzunluğuna sahip saçları ile internette gündem oldu. Saç bakım sırlarını fermente pirinç suyu şampuanı olarak açıklayan kadınların saç uzunluğu ortalaması ise 1 metre 40 santimetre olarak ifade edildi. Çin'de yaşayan Şie Qiuping'e 5 metre 627 santimetre uzunluğuna sahip saçları ile 8 Mayıs 2004'te 'Dünyadaki en uzun saçlara sahip kadın' unvanı verilmişti.

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çin, saç, guinness