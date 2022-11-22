https://sputniknews.com.tr/20221122/cinde-sac-uzunlugu-27-metre-olan-kadin-internette-viral-oldu-1063714825.html
Çin'de saç uzunluğu 2.7 metre olan kadın internette viral oldu
Çin'de saç uzunluğu 2.7 metre olan kadın internette viral oldu
Çin’in güneyindeki Guangşi Zhuang Özerk Bölgesi’ndeki bir etnik topluluk üyesi kadın, 2 metre 7 santimetre uzunluğundaki saçları ile görenleri hayrete düşürdü. 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T13:43+0300
2022-11-22T13:43+0300
2022-11-22T13:45+0300
yaşam
çin
saç
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Çin’in Guangşi Zhuang Özerk Bölgesi’nde bulunan Guilin kentindeki Yao etnik grubu üyesi kadınlar uzun ve sağlıklı görünen saçları ile dikkat çekiyor. Etnik grup üyesi bir kadın ise 2 metre 7 santimetre uzunluğuna sahip saçları ile internette gündem oldu. Saç bakım sırlarını fermente pirinç suyu şampuanı olarak açıklayan kadınların saç uzunluğu ortalaması ise 1 metre 40 santimetre olarak ifade edildi. Çin'de yaşayan Şie Qiuping'e 5 metre 627 santimetre uzunluğuna sahip saçları ile 8 Mayıs 2004'te 'Dünyadaki en uzun saçlara sahip kadın' unvanı verilmişti.
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çin, saç, guinness
Çin'de saç uzunluğu 2.7 metre olan kadın internette viral oldu
13:43 22.11.2022 (güncellendi: 13:45 22.11.2022) Abone ol
Çin’in güneyindeki Guangşi Zhuang Özerk Bölgesi’ndeki bir etnik topluluk üyesi kadın, 2 metre 7 santimetre uzunluğundaki saçları ile görenleri hayrete düşürdü.
Çin’in Guangşi Zhuang Özerk Bölgesi’nde bulunan Guilin kentindeki Yao etnik grubu üyesi kadınlar uzun ve sağlıklı görünen saçları ile dikkat çekiyor.
Etnik grup üyesi bir kadın ise 2 metre 7 santimetre uzunluğuna sahip saçları ile internette gündem oldu. Saç bakım sırlarını fermente pirinç suyu şampuanı olarak açıklayan kadınların saç uzunluğu ortalaması ise 1 metre 40 santimetre olarak ifade edildi.
Çin'de yaşayan Şie Qiuping'e 5 metre 627 santimetre uzunluğuna sahip saçları ile 8 Mayıs 2004'te 'Dünyadaki en uzun saçlara sahip kadın' unvanı verilmişti.