https://sputniknews.com.tr/20221122/cin-ab-ile-iliskilerine-ucuncu-taraflarin-dahil-olmasini-istemiyor-1063727899.html
Çin, AB ile ilişkilerine 'üçüncü tarafların' dahil olmasını istemiyor
Çin, AB ile ilişkilerine 'üçüncü tarafların' dahil olmasını istemiyor
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ilişkilerine üçüncü tarafların dahil olmasını istemediklerini belirtti. 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T20:21+0300
2022-11-22T20:21+0300
2022-11-22T20:21+0300
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çin halk cumhuriyeti
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italya
görüşme
açıklama
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Vang, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Çin'in AB'yi 'kapsamlı stratejik ortağı' olarak gördüğünü, uluslararası koşullardaki değişimden bağımsız şekilde Avrupa ülkelerinin istikrarı ve refahından yana olduğunu bildirdi.AB'nin 'stratejik özerkliğini'" desteklediklerini vurgulayan Vang, "Çin-AB ilişkileri üçüncü bir tarafı hedef almıyor, bu yüzden üçüncü taraflarca kısıtlanmamalı" ifadesini kullandı.Vang, İtalya'nın Çin'in AB ile ilişkilerinde yapıcı rol oynamasını umduklarını ifade etti.Tajani de Çin'in İtalya'yı büyük küresel bir güç ve iş birliği ortağı olarak gördüğünü, iki ülke arasında diyaloğun güçlendirilmesini, iletişim kanallarının yeniden hızla devreye sokularak kritik sektörlerde iş birliğinin ilerletilmesini umduklarını kaydetti.İtalya'nın Çin şirketlerinin yatırımlarına açık olduğunun altını çizen Tajani, Kovid sonrası dönemde turizm ve diğer alanlarda diyalog ve iş birliği çağrısı yaptı.Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Endonezya'nın Bali Adası'nda geçen hafta düzenlenen G20 Zirvesi marjında yüz yüze görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede, iki ülke arasında diyalog ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine dair benzer mesajlar verilmişti.
çin
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çin, çin halk cumhuriyeti, abd, italya, görüşme, açıklama
çin, çin halk cumhuriyeti, abd, italya, görüşme, açıklama
Çin, AB ile ilişkilerine 'üçüncü tarafların' dahil olmasını istemiyor
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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ilişkilerine üçüncü tarafların dahil olmasını istemediklerini belirtti.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Vang, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Çin'in AB'yi 'kapsamlı stratejik ortağı' olarak gördüğünü, uluslararası koşullardaki değişimden bağımsız şekilde Avrupa ülkelerinin istikrarı ve refahından yana olduğunu bildirdi.
AB'nin 'stratejik özerkliğini'" desteklediklerini vurgulayan Vang, "Çin-AB ilişkileri üçüncü bir tarafı hedef almıyor, bu yüzden üçüncü taraflarca kısıtlanmamalı" ifadesini kullandı.
Vang, İtalya'nın Çin'in AB ile ilişkilerinde yapıcı rol oynamasını umduklarını ifade etti.
Tajani de Çin'in İtalya'yı büyük küresel bir güç ve iş birliği ortağı olarak gördüğünü, iki ülke arasında diyaloğun güçlendirilmesini, iletişim kanallarının yeniden hızla devreye sokularak kritik sektörlerde iş birliğinin ilerletilmesini umduklarını kaydetti.
İtalya'nın Çin şirketlerinin yatırımlarına açık olduğunun altını çizen Tajani, Kovid sonrası dönemde turizm ve diğer alanlarda diyalog ve iş birliği çağrısı yaptı.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Endonezya'nın Bali Adası'nda geçen hafta düzenlenen G20 Zirvesi marjında yüz yüze görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede, iki ülke arasında diyalog ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine dair benzer mesajlar verilmişti.