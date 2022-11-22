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https://sputniknews.com.tr/20221122/christies-kasim-sonu-muzayedeye-cikaracagi-dinozor-iskeletinin-satisindan-vazgecti-1063698809.html
Christie's kasım sonu müzayedeye çıkaracağı dinozor iskeletinin satışından vazgeçti
Christie's kasım sonu müzayedeye çıkaracağı dinozor iskeletinin satışından vazgeçti
Dünyanın en ünlü müzayede evlerinden Christie’s, kasım ayı sonu açık arttırmaya çıkaracağı dinozor iskeletinin satışından vazgeçti. 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T00:29+0300
2022-11-22T00:29+0300
dinozor
dünya
christie's
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New York Times’ta yer alan haberde, Christie’s’in, 30 Kasım’da Hong Kong’ta müzayedeye çıkarmayı planladığı Tyrannosaurus rex iskeletinin satışını, kullanılan replika kemiklerin sayısıyla ilgili sorular nedeniyle iptal ettiği kaydedildi.İskeletin müzayedeye çıkmasını isteyen göndericinin şimdilik 1,4 ton ağırlığında ve 4,6 metre yüksekliğindeki numuneyi halka teşhir edilmek üzere bir müzeye ödünç verme kararı aldığı ifade edildi.10 gün önce müzayede duyurusu yapılan ve 'Shen' adı verilen dinozor iskeletinin 15 ile 25 milyon dolar arasında fiyata alıcı bulması bekleniyordu.Christie’s müzayede evi, ABD’nin Montana eyaletinde bulunan ve 67 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen Stan adı verilen başka bir T-rex dinazor iskeletini 2020’de 31,8 milyon dolara satmıştı.
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dinozor, christie's, açık artırma
dinozor, christie's, açık artırma

Christie's kasım sonu müzayedeye çıkaracağı dinozor iskeletinin satışından vazgeçti

00:29 22.11.2022
© AFP 2022 / ANGELA WEISSChristie’s, T. Rex, dinozor
Christie’s, T. Rex, dinozor - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2022
© AFP 2022 / ANGELA WEISS
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Dünyanın en ünlü müzayede evlerinden Christie’s, kasım ayı sonu açık arttırmaya çıkaracağı dinozor iskeletinin satışından vazgeçti.
New York Times’ta yer alan haberde, Christie’s’in, 30 Kasım’da Hong Kong’ta müzayedeye çıkarmayı planladığı Tyrannosaurus rex iskeletinin satışını, kullanılan replika kemiklerin sayısıyla ilgili sorular nedeniyle iptal ettiği kaydedildi.
İskeletin müzayedeye çıkmasını isteyen göndericinin şimdilik 1,4 ton ağırlığında ve 4,6 metre yüksekliğindeki numuneyi halka teşhir edilmek üzere bir müzeye ödünç verme kararı aldığı ifade edildi.
10 gün önce müzayede duyurusu yapılan ve 'Shen' adı verilen dinozor iskeletinin 15 ile 25 milyon dolar arasında fiyata alıcı bulması bekleniyordu.
Christie’s müzayede evi, ABD’nin Montana eyaletinde bulunan ve 67 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen Stan adı verilen başka bir T-rex dinazor iskeletini 2020’de 31,8 milyon dolara satmıştı.
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