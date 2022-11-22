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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221122/canli--zelenskiy-kiev-dahil-bazi-bolgelerde-agir-elektrik-sorunlarinin-yasadigini-duyurdu-1063704125.html
CANLI | Zelenskiy, Kiev dahil bazı bölgelerde 'ağır' elektrik sorunlarının yaşadığını duyurdu
CANLI | Zelenskiy, Kiev dahil bazı bölgelerde 'ağır' elektrik sorunlarının yaşadığını duyurdu
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus kuvvetlerinin saldırıları nedeniyle ülkesinin başkenti Kiev başta olmak üzere Sumiy, Odessa, Ternopil, Çerkası ve... 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T09:37+0300
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rusya
ukrayna
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rusya, ukrayna, askeri operasyon, новый онлайн для белой редактуры
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye

CANLI | Zelenskiy, Kiev dahil bazı bölgelerde 'ağır' elektrik sorunlarının yaşadığını duyurdu

09:37 22.11.2022
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus kuvvetlerinin saldırıları nedeniyle ülkesinin başkenti Kiev başta olmak üzere Sumiy, Odessa, Ternopil, Çerkası ve Vinnitsya bölgelerindeki durumun 'ağır' olduğunu söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna ilişkin gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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09:36 22.11.2022
Zelenskiy, Kiev dahil bazı bölgelerde 'ağır' elektrik sorunlarının yaşadığını duyurdu
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus kuvvetlerinin saldırıları nedeniyle ülkesinin başkenti Kiev başta olmak üzere Sumiy, Odessa, Ternopil, Çerkası ve Vinnitsya bölgelerindeki durumun 'ağır' olduğunu söyledi.
Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Madrid'de yapılan NATO Parlamenterler Asamblesi (NATO-PA) 68. Genel Kuruluna video konferansla iştirak ettiğini ve katılımcılardan Rusya'nın 'terör devleti ilan edilmesi' talebinde bulunduğunu ifade ederek "Yavaş yavaş bu sonuca ulaşacağımıza inanıyorum. Rusya dünyada böyle algılanacak" dedi.
Zelenskiy, enerji altyapıların ağır hasar alması sonucu ülke genelinde planlı ve acil durum enerji kesintilerin bugün de devam ettiğini aktardı.
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