CANLI | Zelenskiy, Kiev dahil bazı bölgelerde 'ağır' elektrik sorunlarının yaşadığını duyurdu

Zelenskiy, Kiev dahil bazı bölgelerde 'ağır' elektrik sorunlarının yaşadığını duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus kuvvetlerinin saldırıları nedeniyle ülkesinin başkenti Kiev başta olmak üzere Sumiy, Odessa, Ternopil, Çerkası ve Vinnitsya bölgelerindeki durumun 'ağır' olduğunu söyledi.

Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Madrid'de yapılan NATO Parlamenterler Asamblesi (NATO-PA) 68. Genel Kuruluna video konferansla iştirak ettiğini ve katılımcılardan Rusya'nın 'terör devleti ilan edilmesi' talebinde bulunduğunu ifade ederek "Yavaş yavaş bu sonuca ulaşacağımıza inanıyorum. Rusya dünyada böyle algılanacak" dedi.

Zelenskiy, enerji altyapıların ağır hasar alması sonucu ülke genelinde planlı ve acil durum enerji kesintilerin bugün de devam ettiğini aktardı.