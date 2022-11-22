Caddebostan Sahili kırmızı yosunla kaplandı

© İHAİstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ve yağmur nedeniyle Kadıköy Caddebostan sahilini yine kırmızı yosunlar kapladı.
1/5
© İHA
İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ve yağmur nedeniyle Kadıköy Caddebostan sahilini yine kırmızı yosunlar kapladı.
© İHADalgalarla birlikte sahile vuran kırmızı renkli yosunların sahildeki kayalıkları kapladığı görüldü.
2/5
© İHA
Dalgalarla birlikte sahile vuran kırmızı renkli yosunların sahildeki kayalıkları kapladığı görüldü.
© İHAİBB ekipleri yosunları temizlemek için çalışma başlattı.
3/5
© İHA
İBB ekipleri yosunları temizlemek için çalışma başlattı.
© İHASahile vuran kırmızı yosunlar drone ile görüntülendi.
4/5
© İHA
Sahile vuran kırmızı yosunlar drone ile görüntülendi.
© İHACaddebostan Sahili'ni temizleyen belediye ekipleri
5/5
© İHA
Caddebostan Sahili'ni temizleyen belediye ekipleri