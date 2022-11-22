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Caddebostan Sahili kırmızı yosunla kaplandı
Caddebostan Sahili kırmızı yosunla kaplandı
İstanbul’da etkili olan lodos sonrasında Caddebostan Sahili kırmızı yosunla kaplandı. Dalgalarla birlikte kıyıya ulaşan kırmızı yosunları İstanbul Büyükşehir... 22.11.2022, Sputnik Türkiye
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lodos
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caddebostan sahili, lodos, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), фото
caddebostan sahili, lodos, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), фото

Caddebostan Sahili kırmızı yosunla kaplandı

13:50 22.11.2022
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İstanbul’da etkili olan lodos sonrasında Caddebostan Sahili kırmızı yosunla kaplandı. Dalgalarla birlikte kıyıya ulaşan kırmızı yosunları İstanbul Büyükşehir Belediye Ekipleri tarafından temizlemek için çalışma başlatıldı. Kırmızı yosunlar havadan görüntülendi.
© İHAİstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ve yağmur nedeniyle Kadıköy Caddebostan sahilini yine kırmızı yosunlar kapladı.
Caddebostan Sahili kırmızı yosunla kaplandı - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ve yağmur nedeniyle Kadıköy Caddebostan sahilini yine kırmızı yosunlar kapladı.
© İHADalgalarla birlikte sahile vuran kırmızı renkli yosunların sahildeki kayalıkları kapladığı görüldü.
Caddebostan Sahili kırmızı yosunla kaplandı - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Dalgalarla birlikte sahile vuran kırmızı renkli yosunların sahildeki kayalıkları kapladığı görüldü.
© İHAİBB ekipleri yosunları temizlemek için çalışma başlattı.
Caddebostan Sahili kırmızı yosunla kaplandı - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
İBB ekipleri yosunları temizlemek için çalışma başlattı.
© İHASahile vuran kırmızı yosunlar drone ile görüntülendi.
Caddebostan Sahili kırmızı yosunla kaplandı - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Sahile vuran kırmızı yosunlar drone ile görüntülendi.
© İHACaddebostan Sahili'ni temizleyen belediye ekipleri
Caddebostan Sahili kırmızı yosunla kaplandı - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Caddebostan Sahili'ni temizleyen belediye ekipleri
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