https://sputniknews.com.tr/20221122/bm-rus-esirlerin-idamiyla-ilgili-bilgi-titizlikle-arastirilmali-1063729365.html

BM: Rus esirlerin idamıyla ilgili bilgi titizlikle araştırılmalı

BM: Rus esirlerin idamıyla ilgili bilgi titizlikle araştırılmalı

BM Genel Sekreterliği Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Ukrayna ordusunun Rus esir askerleri idam ettiği yönündeki bilginin titizlikle araştırılması gerektiğini... 22.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-22T21:06+0300

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ukrayna krizi

farhan haq

rusya

bm

birleşmiş milletler (bm)

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Farhan Haq, bugünkü basın toplantısında, bir gazetecinin, Ukraynalı askerlerin Rus esirleri idam ettiği görüntülerle ilgili soru üzerine, “Kimin işlediğine bakmaksızın her türlü insan hakları ihlalinden endişe duyuyoruz. BM’nin Ukrayna’daki insan hakları izleme misyonunun başkanı Matilda Bogner’in geçen hafta bir rapor sunduğunu görmüş olabilirsiniz. Bu raporda, diğer şeylerin yanı sıra, Ukrayna tarafının öldürdüğü bildirilen esirler sorununa gazetecilerin ve dünyanın dikkatini çekti. Bunun üzerine gidilmeli, bunun titizlikle araştırılması gerekiyor” dedi.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun, esir aldıkları 10 Rus askeri kurşuna dizdiğini bildirmişti.

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