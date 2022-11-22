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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221122/bm-rus-esirlerin-idamiyla-ilgili-bilgi-titizlikle-arastirilmali-1063729365.html
BM: Rus esirlerin idamıyla ilgili bilgi titizlikle araştırılmalı
BM: Rus esirlerin idamıyla ilgili bilgi titizlikle araştırılmalı
BM Genel Sekreterliği Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Ukrayna ordusunun Rus esir askerleri idam ettiği yönündeki bilginin titizlikle araştırılması gerektiğini... 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T21:06+0300
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ukrayna krizi
farhan haq
rusya
bm
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Farhan Haq, bugünkü basın toplantısında, bir gazetecinin, Ukraynalı askerlerin Rus esirleri idam ettiği görüntülerle ilgili soru üzerine, “Kimin işlediğine bakmaksızın her türlü insan hakları ihlalinden endişe duyuyoruz. BM’nin Ukrayna’daki insan hakları izleme misyonunun başkanı Matilda Bogner’in geçen hafta bir rapor sunduğunu görmüş olabilirsiniz. Bu raporda, diğer şeylerin yanı sıra, Ukrayna tarafının öldürdüğü bildirilen esirler sorununa gazetecilerin ve dünyanın dikkatini çekti. Bunun üzerine gidilmeli, bunun titizlikle araştırılması gerekiyor” dedi.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun, esir aldıkları 10 Rus askeri kurşuna dizdiğini bildirmişti.
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farhan haq, rusya, bm, birleşmiş milletler (bm)
farhan haq, rusya, bm, birleşmiş milletler (bm)

BM: Rus esirlerin idamıyla ilgili bilgi titizlikle araştırılmalı

21:06 22.11.2022
Birleşmiş Milletler
Birleşmiş Milletler - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2022
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BM Genel Sekreterliği Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Ukrayna ordusunun Rus esir askerleri idam ettiği yönündeki bilginin titizlikle araştırılması gerektiğini belirtti.
Farhan Haq, bugünkü basın toplantısında, bir gazetecinin, Ukraynalı askerlerin Rus esirleri idam ettiği görüntülerle ilgili soru üzerine, “Kimin işlediğine bakmaksızın her türlü insan hakları ihlalinden endişe duyuyoruz. BM’nin Ukrayna’daki insan hakları izleme misyonunun başkanı Matilda Bogner’in geçen hafta bir rapor sunduğunu görmüş olabilirsiniz. Bu raporda, diğer şeylerin yanı sıra, Ukrayna tarafının öldürdüğü bildirilen esirler sorununa gazetecilerin ve dünyanın dikkatini çekti. Bunun üzerine gidilmeli, bunun titizlikle araştırılması gerekiyor” dedi.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun, esir aldıkları 10 Rus askeri kurşuna dizdiğini bildirmişti.
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