https://sputniknews.com.tr/20221122/benzine-indirim-geliyor-1063704838.html
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
Çarşamba gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1.16 TL indirim bekleniyor. 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T09:51+0300
2022-11-22T09:51+0300
2022-11-22T09:51+0300
ekonomi
türkiye
akaryakıt
benzin
indirim
otomobil
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Çarşamba (yarın) gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1.16 TL indirim bekleniyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 24.79 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 21.19 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221118/benzine-indirim-bekleniyor-1063587732.html
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türkiye, akaryakıt, benzin, indirim, otomobil
türkiye, akaryakıt, benzin, indirim, otomobil
Benzine indirim geliyor
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Çarşamba gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1.16 TL indirim bekleniyor.
Çarşamba (yarın) gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1.16 TL indirim bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 24.79 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 21.19 liradan satılıyor.