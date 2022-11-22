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Batman’da 8 günlük eylem yasağı
Batman’da 8 günlük eylem yasağı
Batman Valiliği, yarından itibaren geçerli olmak üzere 8 gün süreyle açık alanlarda toplanma, yürüyüş, basın açıklaması gibi eylemlere yasak getirildiğini... 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T23:27+0300
2022-11-22T23:27+0300
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batman
batman valiliği
yasak
etkinlik
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Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, il geneli için alınan etkinlik yasağı kararının 8 gün boyunca geçerli olacağı bildirildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
https://sputniknews.com.tr/20221121/sirnakta-gosteri-yuruyus-ve-acik-hava-toplantilari-7-gun-yasaklandi-1063695180.html
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batman, batman valiliği, yasak, etkinlik
batman, batman valiliği, yasak, etkinlik

Batman’da 8 günlük eylem yasağı

23:27 22.11.2022
© Fotoğraf : TwitterBatman Valiliği
Batman Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Batman Valiliği, yarından itibaren geçerli olmak üzere 8 gün süreyle açık alanlarda toplanma, yürüyüş, basın açıklaması gibi eylemlere yasak getirildiğini duyurdu.
Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, il geneli için alınan etkinlik yasağı kararının 8 gün boyunca geçerli olacağı bildirildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek-1 maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinliklerin, ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere yapılması muhtemel her türlü açık alanlardaki eylem/etkinlikler (basın açıklaması, toplanma, yürüyüş, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma, ve benzeri) ile kentte eylem/etkinlik düzenlemek ve düzenlenecek olan eylem/etkinliğe destek vermek amacıyla kente gelenlerin ve araçların kent sınırlarına girişlerinin 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 19. Maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/A, B ve C maddeleri gereğince 23.11.2022 günü saat 08.00’dan 30.11.2022 günü saat 23.59’a kadar 8 gün süreyle yasaklandı."
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