https://sputniknews.com.tr/20221122/bakan-yanik-turkiye-siginmacilara-kendi-oz-kaynaklarindan-yaklasik-45-milyar-dolar-harcamistir-1063731625.html

Bakan Yanık: Türkiye sığınmacılara kendi öz kaynaklarından yaklaşık 45 milyar dolar harcamıştır

Bakan Yanık: Türkiye sığınmacılara kendi öz kaynaklarından yaklaşık 45 milyar dolar harcamıştır

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan en büyük göç dalgasına sebep olan bu savaşta Türkiye, sığınmacılara yönelik... 22.11.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

2. dünya savaşı

derya yanık

göçmen

sığınmacı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı Programı'nın 4. fazının imza törenine katıldı. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut'un da katıldığı imza töreninde konuşan Bakan Yanık, "Ülkemiz, Suriye'deki çatışmaların başlangıcından bu yana, tarihsel birikiminin de gereği olarak, insani sorumluluk duygusuyla hareket etmektedir. 2. Dünya Savaşından sonra yaşanan en büyük göç dalgasına sebep olan bu savaşta Türkiye, sığınmacılara yönelik insani yardım çalışmalarına uluslararası toplumun verdiği desteğe nispetle daha yüksek bir oranda katılmış ve kendi öz kaynaklarından yaklaşık 45 milyar dolar harcamıştır. Bu bakış açısını Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle de özetleyecek olursak; bizler, "Hiç kimseyi etnik kimliği, dini, kültürü sebebiyle geri çevirmedik. Tarihimizin, kültürümüzün ve inancımızın yüklediği bu görevi bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.Bakan Yanık konuşmasının devamında, Ukrayna krizinden dolayı Türkiye'ye getirilen çocuklara değinerek, "Türkiye'nin, dünyada eşi az görülen bu iyilik geleneğini, son olarak Rusya-Ukrayna savaşında da sürdürmesi ve bu yönde olağanüstü gayreti için Sayın Cumhurbaşkanımıza tüm dünya çocukları ve insanlık adına buradan şükranlarımı arz ediyorum. Dün itibarıyla Ukrayna’dan bir grup çocuğumuzu ve onların beraberinde refakatçilerini ülkemize kabul ettik ve onları bir anlamda güvenliğe eriştirmiş olduk. Çalışmalarımızda yanımızda yer alan Avrupa Birliği’yle iş birliğimizin artarak devam etmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. Bakan Yanık konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

https://sputniknews.com.tr/20211129/bakan-yanik-turkiye-yaklasik-10-yildir-5-milyona-yakin-siginmaci-misafir-ediyor-1051261946.html

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2. dünya savaşı, derya yanık, göçmen, sığınmacı