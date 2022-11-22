https://sputniknews.com.tr/20221122/bakan-soyludan-katarda-gorev-alan-turk-polisi-icin-paylasim-allah-zorumuzu-kolay-eylesin-1063703917.html
Bakan Soylu'dan Katar'da görev alan Türk polisi için paylaşım: Allah, zorumuzu kolay eylesin
Bakan Soylu'dan Katar'da görev alan Türk polisi için paylaşım: Allah, zorumuzu kolay eylesin
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda görev alan Türk polisine başarı diledi. 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T09:22+0300
2022-11-22T09:22+0300
2022-11-22T09:22+0300
türkiye
türkiye
katar
türk polis teşkilatı
süleyman soylu
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Soylu, sosyal medya hesabından, Dünya Kupası için Katar'da bulunan Türk Polis Görev Gücü'nden fotoğraflar paylaştı. Bakan Soylu, mesajında "Türk polisi, Katar 2022 Dünya Kupası'nda. Allah, zorumuzu kolay eylesin." ifadelerini kullandı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, katar, türk polis teşkilatı, süleyman soylu
türkiye, katar, türk polis teşkilatı, süleyman soylu
Bakan Soylu'dan Katar'da görev alan Türk polisi için paylaşım: Allah, zorumuzu kolay eylesin
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda görev alan Türk polisine başarı diledi.
Soylu, sosyal medya hesabından, Dünya Kupası için Katar'da bulunan Türk Polis Görev Gücü'nden fotoğraflar paylaştı. Bakan Soylu, mesajında "Türk polisi, Katar 2022 Dünya Kupası'nda. Allah, zorumuzu kolay eylesin." ifadelerini kullandı.