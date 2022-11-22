https://sputniknews.com.tr/20221122/bakan-nebati-enflasyonu-kalici-olarak-dusurecegiz-1063730046.html

Bakan Nebati: Enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz

Bakan Nebati: Enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Şunu çok iyi biliyoruz ki, biz üretim ve ihracat bazımızı güçlendiren, makroekonomik ve finansal istikrarı destekleyen sağlam... 22.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-22T21:48+0300

2022-11-22T21:48+0300

2022-11-22T21:48+0300

türkiye

nureddin nebati

sigorta

enflasyon

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, DASK Olağanüstü Yönetim Merkezi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, sigortacılık sektörünün finansal piyasaları besleyen ve stratejik önem taşıyan bir konumda olduğunu söyledi.Sigortacılığın çeşitli riskler karşısında güvence sağlamasının yanı sıra önemli bir tasarruf aracı olduğuna da dikkati çeken Nebati, "Sigortacılık sektörümüz, Türkiye ekonomisine yaklaşık 230 trilyon lira tutarında, yani GSYH'nin 32 katı değerinde teminat sunmuştur. Ağustos ayı itibarıyla üretilen prim tutarıysa 126 milyar liraya ulaşmış olup, bu rakamın yıl sonunda 200 milyar lira olacağını öngörüyoruz" diye konuştu.Nebati, toplam 70 sigorta şirketinin faaliyet gösterdiği sektörün, doğrudan ve dolaylı olarak 200 bin kişiye istihdam sağladığını bildirdi.Sektörün gelişmesini desteklemek için cesur ve kararlı adımlar atmaktan çekinmediklerini belirten Nebati, Bakanlık olarak sigortacılık ve emeklilik sektörünün etkin şekilde çalışabilmesi için attıkları adımları da anlattı.Nebati, 18 yaş altı vatandaşların bireysel emeklilik sistemine dahil olmasına imkan sağlayan düzenleme sayesinde Kasım 2022 itibarıyla 500 bini aşkın çocuğun sisteme dahil olduğunu ve yaklaşık 2,3 milyar liralık ilave fon hacmi üretildiğini kaydetti.Yeni ürün 2023'ün ilk çeyreğinde hayata geçirilecek14.5 milyonu aşkın katılımcının yer aldığı Bireysel Emeklilik Sistemi'nde biriken fonların hacminin 385 milyar liraya çıktığını belirten Nebati, DASK'ın kuruluşundan bugüne kadar geçen 22 yılda, Türkiye genelinde Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sayısının yaklaşık 11 milyona ulaştığını dile getirdi.Nebati, Olağanüstü Yönetim Merkezi'nin kurulmasının, afetlere hazırlık açısından, DASK adına atılan önemli bir adım olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:'Türkiye'nin büyüme tahminleri yukarı yönlü revize ediliyor'Küresel ekonomik büyümenin yavaşlamasına rağmen Türkiye'nin, uygulanan politikalarla, diğer ülkelerden pozitif ayrışmaya devam ettiğini ifade eden Nebati, şunları söyledi:Nebati, makroekonomik verilerin, uyguladıkları politikanın isabetli olduğunu ortaya koyduğuna işaret ederek, "Uluslararası kuruluşlar, her ne kadar enflasyonun altında olsa da faiz artırımında bulunan birçok ülkeye yönelik büyüme tahminlerini aşağı yönde revize ederken, ülkemize yönelik büyüme tahminlerini yukarı yönde revize ediyorlar" dedi.Büyümenin yanı sıra istihdamı da Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştırdıklarını anlatan Nebati, Türkiye'nin cari dengede altın ve enerji hariç iyi seviyelerde bulunduğunu ifade etti.Nebati, bütçe disiplininden taviz vermeden dar gelirli vatandaşların yanında olmayı sürdürdüklerinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde atılan adımlarla, dünyadaki konumu giderek daha stratejik bir boyut alan Türkiye'yi güçlü bir üretim ekonomisi haline getirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Nebati, bu doğrultuda, selektif kredi politikasını kararlılıkla uygulamaya devam ettiklerini anlattı.Nebati, Türkiye'nin son 20 yılının bir "atılım" dönemi olduğuna dikkati çekerek, bu atılımın somut kazanımlarının eğitimden sağlığa, savunma sanayisinden ulaşıma, sanayi ve teknoloji hamlelerinden uzay çalışmalarına kadar her alanda görüldüğünü dile getirdi.Sigortacılık sektörünün "büyüme değil sıçrama" zamanında olduğunu ifade eden Nebati, "Çok daha fazla koşturmalıyız, daha fazla çalışmalıyız ve hep beraber bunu yapmalıyız. Vizyoner, bu ülkenin gerçekleriyle uyumlu, toplumun beklentilerini karşılayacak adımları hep beraber atalım. Sıkıntılar çözülmek için, krizler bertaraf edilmek için gelir. Varsa üzerine gideriz. Yeter ki hep beraber gidelim" diye konuştu.1 günde 96 bin hasar dosyası işlenebilecekSigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu ile Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren'in de birer konuşma yaptığı törende, Bakan Nebati ve beraberindekiler kurdele keserek Merkezin açılışını yaptılar.DASK Olağanüstü Yönetim Merkezi, afetlere hazırlık çalışmaları bakımından önem taşıyor.Yenilenen teknolojik altyapı sayesinde, olası bir afet anında, bilgi sistemleri sınırsız eşzamanlı ihbarı karşılayabilecek ve 24 saatte 96 bin hasar dosyasını işleyebilecek. Böylece, vatandaşların hasar bildirimlerini sorunsuz yapabilmeleri garanti altına alınacak.

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nureddin nebati, sigorta, enflasyon