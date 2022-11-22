https://sputniknews.com.tr/20221122/bakan-akar-s-400-kullanilmaya-hazir-tehdit-gelirse-bunu-kullaniriz-1063728770.html

Bakan Akar: S-400 kullanılmaya hazır, tehdit gelirse bunu kullanırız

Bakan Akar: S-400 kullanılmaya hazır, tehdit gelirse bunu kullanırız

Milli Savunma Bakanı Akar, F-16 konusunda ABD Savunma Bakanlığı'nın tedariki desteklediğini belirterek, "F-16'ları almak için gayret gösteriyoruz ama olmazsa... 22.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-22T20:51+0300

2022-11-22T20:51+0300

2022-11-22T20:51+0300

türkiye

hulusi akar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1058682968_0:49:1200:724_1920x0_80_0_0_76c4a02e7a5859f4c909cc97df32a493.jpg

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de bakanlığının bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. 'Olmazsa tabi ki kafamızda başka şeyler var'NTV'nin haberine göre Bakan Akar, ABD'den F-16 alımına ilişkin, "ABD Savunma Bakanlığı tedarikin desteklendiğini söylüyor. F-16'ları almak için gayret gösteriyoruz ama olmazsa tabi ki kafamızda başka şeyler var" dedi. Bakan Akar, S-400 hava savunma sistemine ilişkin soruyu ise "S-400 yerinde kullanıma hazır. Herhangi bir tehdit olduğu zaman ülkemizin hava savunmasını nerede kuracağımıza karar verip, gidip kuracağız" diye yanıtladı.SADAT ile ilgili iddialara da cevap veren Akar, "SADAT ile ilgili hiçbir ilişkimiz olmadığını kesinlikle söylüyorum bizim dışımızda bir hadise" ifadelerini kullandı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hulusi akar