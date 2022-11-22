https://sputniknews.com.tr/20221122/bakan-akar-s-400-kullanilmaya-hazir-tehdit-gelirse-bunu-kullaniriz-1063728770.html
Bakan Akar: S-400 kullanılmaya hazır, tehdit gelirse bunu kullanırız
Bakan Akar: S-400 kullanılmaya hazır, tehdit gelirse bunu kullanırız
Milli Savunma Bakanı Akar, F-16 konusunda ABD Savunma Bakanlığı'nın tedariki desteklediğini belirterek, "F-16'ları almak için gayret gösteriyoruz ama olmazsa... 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T20:51+0300
2022-11-22T20:51+0300
2022-11-22T20:51+0300
türkiye
hulusi akar
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de bakanlığının bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. 'Olmazsa tabi ki kafamızda başka şeyler var'NTV'nin haberine göre Bakan Akar, ABD'den F-16 alımına ilişkin, "ABD Savunma Bakanlığı tedarikin desteklendiğini söylüyor. F-16'ları almak için gayret gösteriyoruz ama olmazsa tabi ki kafamızda başka şeyler var" dedi. Bakan Akar, S-400 hava savunma sistemine ilişkin soruyu ise "S-400 yerinde kullanıma hazır. Herhangi bir tehdit olduğu zaman ülkemizin hava savunmasını nerede kuracağımıza karar verip, gidip kuracağız" diye yanıtladı.SADAT ile ilgili iddialara da cevap veren Akar, "SADAT ile ilgili hiçbir ilişkimiz olmadığını kesinlikle söylüyorum bizim dışımızda bir hadise" ifadelerini kullandı.
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hulusi akar
Bakan Akar: S-400 kullanılmaya hazır, tehdit gelirse bunu kullanırız
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Milli Savunma Bakanı Akar, F-16 konusunda ABD Savunma Bakanlığı'nın tedariki desteklediğini belirterek, "F-16'ları almak için gayret gösteriyoruz ama olmazsa tabi ki kafamızda başka şeyler var" dedi. S-400'ün kurulumuna ilişkin ise "S-400 kullanılmaya hazır, tehdit gelirse bunu kullanırız" diye konuştu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de bakanlığının bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.
'Olmazsa tabi ki kafamızda başka şeyler var'
NTV'nin haberine
göre Bakan Akar, ABD'den F-16 alımına ilişkin, "ABD Savunma Bakanlığı tedarikin desteklendiğini söylüyor. F-16'ları almak için gayret gösteriyoruz ama olmazsa tabi ki kafamızda başka şeyler var" dedi.
Bakan Akar, S-400 hava savunma sistemine ilişkin soruyu ise "S-400 yerinde kullanıma hazır. Herhangi bir tehdit olduğu zaman ülkemizin hava savunmasını nerede kuracağımıza karar verip, gidip kuracağız" diye yanıtladı.
SADAT ile ilgili iddialara da cevap veren Akar, "SADAT ile ilgili hiçbir ilişkimiz olmadığını kesinlikle söylüyorum bizim dışımızda bir hadise" ifadelerini kullandı.